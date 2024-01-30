شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Opera تكشف عن متصفح جديد لمستخدمى أيفون يعمل بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة Opera لتزويد مستخدمي iPhone ببديل Safari مدعوم بالذكاء الاصطناعى، مستفيدة من قرار أبل بالسماح بالمنافسة بين المتصفحات على iOS بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبية (DMA).

وتوفر هذه الخطوة لـ Opera فرصة للابتكار وتقديم تجربة تصفح فريدة تتمحور حول الذكاء الاصطناعي لمستخدمى iPhone وiPad، حيث سيتم تقديم المتصفح الجديد، الذي يتوافق مع DMA اعتبارًا من مارس 2024، فى الأشهر المقبلة.

وتنشط Opera في مجال الذكاء الاصطناعي للمتصفح منذ أوائل عام 2023، حيث قدمت متصفح Aria AI لمنتجاتها وأعادت تصميم متصفح سطح المكتب الرئيسي الخاص بها باعتباره متصفح Opera One المرتكز على الذكاء الاصطناعي، وفي عام 2024، تهدف Opera إلى تعزيز هذا الابتكار بشكل أكبر.

ويعد انفتاح الاتحاد الأوروبي DMA تطورًا إيجابيًا، وتشجع Opera شركة أبل على توسيع هذه الحريات لمستخدمي iOS على مستوى العالم، وتتطلع Opera إلى عرض Opera One الجديد لنظام iOS، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، ستعلن Opera قريبًا عن استثمار كبير في مشروع رئيسي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أوروبا لدعم تطوير المتصفح الجديد، وعند الإعلان عن Opera One لنظام التشغيل iOS.