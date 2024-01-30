شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل قد تطلق آيباد برو وماك بوك أير في هذا الموعد.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد محلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج، أن آيباد برو الجديد وM3 MacBook Air قيد الإنتاج بالفعل في سلسلة توريد آبل، حيث تم تعيينهم لإصدار نهاية مارس.

ويتوقع جورمان في رسالته الإخبارية ببرنامج " أون باور"، إطلاق تشكيلة آيباد برو المعاد تصميمها مع شاشات OLED في شهر مارس، وجهاز iPad Air معزز بالمواصفات، وجهاز iPad Air جديد أكبر مقاس 12.9 بوصة، وجيل جديد من أجهزة MacBook Air مقاس 13 بوصة و15 بوصة مع شرائح M3.

بعد عدم إطلاق أي أجهزة آيباد جديدة في العام التقويمي 2023، من المقرر أن يتم تحديث المجموعة بأكملها خلال عام 2024، وفي شهر مارس، نتوقع طرازات iPad Pro وiPad Air جديدة.

أفاد مارك جورمان سابقًا أن جهاز iPad Pro الجديد سيكون مصحوبًا بملحقات جديدة، مثل لوحة المفاتيح Magic Keyboard الجديدة ذات القاعدة المصنوعة من الألومنيوم.

وتشير مراجع التعليمات البرمجية في الإصدار التجريبي من iOS 17.4 إلى أن جهاز iPad Pro الجديد سيحتوي على كاميرا أمامية ذات اتجاه أفقي، تتوافق مع طراز iPad من الجيل العاشر.

لكن الميزة الجديدة الكبيرة لجيل iPad 2024 ستكون تقنية العرض الجديدة، والتحول إلى لوحات OLED لأول مرة، سيؤدي هذا إلى جعل شاشة iPad الجديدة تعرض ألوانًا أكثر ثراءً وتباينًا أعلى وربما بعض المكاسب في كفاءة الطاقة لعمر بطارية أطول أيضًا.

ومن المتوقع أيضًا طرح جهاز iPad Air جديد بشاشة أكبر في فصل الربيع، مما يجعل عامل شكل iPad مقاس 12.9 بوصة بسعر يسهل الوصول إليه.

من المتوقع أن تكون تشكيلة M3 MacBook Air أكثر هدوءًا، مع الاحتفاظ بنفس التصميم الصناعي ولكن تم ترقيتها لتحتوي على أحدث شريحة M3 كما ظهرت لأول مرة في نهاية العام الماضي في الطراز الأساسي MacBook Pro مقاس 14 بوصة.

في حين تم إطلاق إصدارات M2 من هذه الحواسيب المحمولة بفارق عام بسبب تأخيرات الإنتاج في طراز 15 بوصة، فإن كلا الطرازين 13 بوصة و15 بوصة سيحصلان على نسخة M3 في نفس الوقت.