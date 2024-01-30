شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Counterpoint: انخفاض إيرادات أشباه الموصلات العالمية بنسبة 8.8% خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر
على الرغم من التحديات، أصبح الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا للمحتوى والإيرادات في صناعة أشباه الموصلات، خاصة في النصف الثاني من عام 2023، وقد استفادت شركتا NVIDIA وAMD أكثر من غيرهما، حيث جهزتا نفسيهما للنمو في الأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.
وترى شركة Counterpoint أن عام 2023 سيكون عامًا لشركات أشباه الموصلات لضبط الاستراتيجيات وإدارة تعديلات المخزون تحسبًا لازدهار الذكاء الاصطناعي القادم، وأبلغ 6 فقط من بين أفضل 20 بائعًا عالميًا لأشباه الموصلات عن نمو في الإيرادات على أساس سنوي، وواجه قطاع الذاكرة رياحًا معاكسة قوية، حيث شهد انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 43٪ على أساس سنوي في عام 2023.
استعادت إنتل مكانتها الأولى في تصنيفات إيرادات أشباه الموصلات في عام 2023، على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي، ويعزى هذا إلى حد كبير إلى انخفاض الشحنات على أساس سنوي برقم مزدوج في كل من قطاعي أجهزة الكمبيوتر والخوادم.
سلطت NVIDIA الأضواء في عام 2023، حيث أظهرت نموًا في الإيرادات بنسبة 86٪ على أساس سنوي وحصلت على المركز الثالث من حيث الإيرادات، لعب تسريع عمليات نشر الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا، حيث كانت NVIDIA رائدة في وحدات معالجة الرسومات للأغراض العامة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.
وساهم أكبر 20 بائعًا عالميًا لأشباه الموصلات بنسبة 71% من السوق في عام 2023، بانخفاض من 76% في عام 2022، مما يعكس انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي، ومع انتهاء الصناعة من دورة تصحيح المخزون وبقاء طلب العملاء قويًا، تصبح قيود العرض حاسمة.
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