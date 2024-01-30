شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإصدار الكامل للعبة Horizon Forbidden West يصل لأجهزة الكمبيوتر في 21 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Horizon Forbidden West، هي لعبة مغامرات وحركة مميزة من Guerilla Games، وقد حصلت أخيرًا على إصدار للكمبيوتر الشخصي، حيث أعلنت PlayStation الأسبوع الماضي أن الإصدار الكامل من ملحمة الخيال العلمي والعالم المفتوح، والذي يتضمن توسعة Burning Shores بدءًا من عام 2023، سيصل إلى الكمبيوتر الشخصي في 21 مارس.

وستتم إدارة نسخة الكمبيوتر الشخصي بواسطة Nixxes Software، الاستوديو المملوك لشركة Sony التي عملت سابقًا على اصدارات الكمبيوتر الشخصي لألعاب PlayStation الخاصة بالطرف الأول مثل Marvel's Spider-Man Remastered وRatchet & Clank: Rift Apart.

ويأتي إصدار Horizon Forbidden West Complete Edition للكمبيوتر الشخصي بعد عامين من الإصدار الأولي للعبة الرئيسية على PS4 وPS5 في عام 2022، بما يتماشى مع الجدول الزمني لإصدار الكمبيوتر الشخصي من Sony لألعابها الحصرية.

في مدونة PlayStation المنشورة في 25 يناير، أعلنت Nixxes Software عن ميزات الكمبيوتر الشخصي وتفاصيل الطلب المسبق للعبة Horizon Forbidden West Complete Edition، وستأتي اللعبة بمعدلات إطارات غير مقفلة ومجموعة من إعدادات الرسومات القابلة للتخصيص ودعم ترقية Nvidia DLSS 3 وإنشاء الإطارات وAMD FSR وIntel XeSS لتحسين الأداء، وأضافت المدونة أن اللعبة تستفيد من DirectStorage لأوقات تحميل سريعة على جهاز الكمبيوتر.

بالإضافة إلى ذلك، ستدعم لعبة Horizon Forbidden West على الكمبيوتر الشخصي الدقة فائقة الاتساع، بما في ذلك الدقة فائقة الاتساع 21:9، والعريضة للغاية 32:9، ودقة 48:9 - للمبالغة في الاتساع الفائق - مع التوافق مع إعدادات الشاشات الثلاثية.

كما هو الحال دائمًا، سيتم دعم عناصر التحكم في الماوس ولوحة المفاتيح القابلة للتخصيص بالكامل، بالإضافة إلى وحدات التحكم، وستحصل وحدة التحكم PlayStation DualSense على فائدة إضافية تتمثل في المشغلات التكيفية والردود اللمسية للاستمتاع بتجربة لعب غامرة.

ويحصل الإصدار الكامل من اللعبة أيضًا على محتوى إضافي على جهاز الكمبيوتر، بما في ذلك الأزياء الإضافية والأسلحة وحزم الموارد داخل اللعبة، من بين الأشياء الجيدة الأخرى، وقالت Nixxes إنها ستكشف تفاصيل حول متطلبات نظام اللعبة على الكمبيوتر الشخصي في الأسابيع المقبلة.

وقد تم إصدار Horizon Forbidden West Complete Edition في 6 أكتوبر 2023 على جهاز PS5، وفي مايو من العام الماضي، أكد مطورو Guerilla Games أن اللعبة باعت 8.4 مليون نسخة، حتى 16 أبريل، على PS5 وPS4.