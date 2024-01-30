شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يستخدم تخزين Google Drive لحفظ نسخة من الدردشة على هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Meta مؤخرًا موجة من الترقيات والتغييرات على منصة المراسلة الفورية الشهيرة واتساب ومن بين هذه التغييرات كان التحول في تخزين النسخ الاحتياطية للدردشة، كما تم الإعلان عنه في الشروط والأحكام المحدثة العام الماضي، بدءًا من يناير 2024، لن تستخدم النسخ الاحتياطية للدردشة المساحة المخصصة لتطبيق واتساب، ولكنها ستعتمد بدلاً من ذلك على Google Drive، وبالفعل، مع اقتراب شهر يناير من نهايته، انتقل تطبيق واتساب بالفعل إلى Google Drive لإجراء نسخ احتياطي للدردشات والوسائط، وفقاً لموقع indiatoday.

يقوم واتساب الآن بحفظ النسخ الاحتياطية للدردشة على Google Drive، باستخدام مساحة التخزين المرتبطة بحساب Gmail المرتبط بحساب واتساب الخاص بك، لذا، وبصرف النظر عن جميع النسخ الاحتياطية لصور Google وGmail والمزيد، فإن تطبيق واتساب الخاص بك سوف يلتهم مساحتك في Google Drive.

ومع ذلك، في حالة عدم وجود حساب Google Drive مدفوع أو إذا كنت تستخدم الإصدار التجريبي من WhatsApp وترغب في تجنب شغل النسخ الاحتياطية للدردشة لمساحة تخزين Google Drive بالكامل، فيمكنك اختيار عدم نسخ الدردشات احتياطيًا إلى الخدمة السحابية، وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام أداة WhatsApp Chat Transfer المدمجة عند التبديل إلى هاتف جديد.

لكن نقل الدردشة سيتطلب أن تكون الهواتف القديمة والجديدة على نفس شبكة Wi-Fi ولا تتطلب اتصالاً نشطًا بالإنترنت، وبدلاً من ذلك، يمكنك شراء مساحة تخزين إضافية على Google Drive من خلال الاشتراك في خطة Google One.

هناك خيار آخر وهو استبعاد الصور ومقاطع الفيديو عند عمل نسخة احتياطية من سجل محادثات WhatsApp، حيث يمكنها زيادة حجم النسخة الاحتياطية بشكل كبير.

يمكنك التحقق مما إذا كان تطبيق WhatsApp الخاص بك قد بدأ عملية النسخ الاحتياطي في Google Drive من خلال الانتقال إلى إعدادات WhatsApp > الدردشات > النسخ الاحتياطي، وإذا كانت النسخة الاحتياطية للدردشة في Google Drive قيد المعالجة، فسترى هذه الرسالة في قسم النسخ الاحتياطي للدردشة، "انسخ محادثاتك ووسائطك احتياطيًا إلى مساحة تخزين حساب Google الخاص بك، ويمكنك استعادتها على هاتف جديد بعد تنزيل واتساب عليه.

الجدير بالذكر أن مستخدمي iPhone اعتمدوا منذ فترة طويلة على تخزين iCloud للنسخ الاحتياطية للدردشة، والآن بدأ مستخدمو Android في اللحاق بالركب، بينما كان مستخدمو iPhone يستخدمون ميزة النسخ الاحتياطي على icloud لبعض الوقت، قام واتساب أخيرًا بتوسيع هذه الإمكانية لتشمل مستخدمي Android، مما يسمح لهم بتخزين سجل الدردشة الخاص بهم بشكل آمن في Google Drive.

يتماشى هذا التطور مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي يعزز قابلية التشغيل البيني بين تطبيقات المراسلة الرئيسية، والهدف هو منح المستخدمين حرية التواصل بسهولة عبر منصات مختلفة، مما يقلل الحاجة إلى تنزيل تطبيقات منفصلة بسبب شعبيتها.