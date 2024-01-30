برعاية إيلون ماسك.. وضع غرسة دماغية في إنسان لأول مرة

الدمام - شريف احمد - قامت شركة التكنولوجيا الطبية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، "نيورالينك"، بوضع غرسة دماغية في إنسان لأول مرة.وقال ماسك على منصته عبر الإنترنت "إكس" يوم الاثنين، إن المريض يتعافى بشكل جيد بعد الإجراء الذي تم يوم الأحد. ونشر ماسك: "تظهر النتائج الأولية اكتشافات واعدة لتحفيز الخلايا العصبية".يشار إلى أن هذه الخطوة من نيورالينك مصممة لتمكين الأشخاص من التحكم في هواتفهم الذكية باستخدام أفكارهم، فضلًا عن تشغيل تقنيات أخرى. وفي شهر مايو، حصلت شركة نيورالينك على ترخيص لاستخدام الغرسة المسطحة والدائرية في تجربة سريرية مع البشر، بعد أن تم اختبارها سابقا على القردة.وتحتوي الغرسة على 1024 إلكترود، ويقوم روبوت بتوصيلها بالدماغ باستخدام إبرة ناعمة للغاية. وللتجربة السريرية، كانت نيورالينك تبحث عن مرضى يعانون من الشلل الرباعي، أي شلل في الساقين والذراعين.وعندما يبدأ الأشخاص في التحرك، يصبح جزء معين من الدماغ نشطا. وتلتقط الإلكترودات هذه الإشارات ويفترض أن تكون كافية لتخيل حركة لتشغيل مؤشر على جهاز الكمبيوتر، على سبيل المثال.وحتى مع العمليات الناجحة، قد يحتاج المرضى إلى شهور لتعلم كيفية التحكم في الكمبيوتر باستخدام أفكارهم. وتم تصميم التجربة السريرية لشركة نيورالينك لتستمر لمدة ست سنوات. ويتم إجراء أبحاث حول واجهات الدماغ والحاسوب من هذا النوع منذ سنوات، وقد تم تركيب غرسات متنوعة لدى بعض الأشخاص بالفعل.وتمتلك نيورالينك أيضا العديد من المنافسين الذين يأملون أيضا في استخدام التكنولوجيا تجاريًا.