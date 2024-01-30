شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الذي يمكنك توصيله بجهاز آيفون 15 باستخدام USB-C؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخلصت شركة آبل في هواتف آيفون 15 آيفون 15 بلس، من منفذ Lightning واستبدلته بمنفذ USB-C، ما يفتح عالمًا جديدًا من الراحة لتوصيل الملحقات والأجهزة الطرفية، كذلك يدعم منفذ USB-C في الطرازات الاحترافية لتشكيلة آيفون 15 سرعات USB-3، مما يتيح سرعات نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية.

يُسهل USB-C توصيل الشاشات ووحدات التخزين الخارجية والكاميرات والشحن باستخدام نفس الكابل مثل جميع أجهزتك الأخرى.

إليك ما يمكنك فعله بجهاز آيفون الجديد ومنفذه الجديد اللامع لماذا تغيرت أبل من Lightning؟ لقد استثمرت آبل بالكامل في النظام البيئي لمنفذ Lightning على آيفون، ومع ذلك فقد بدأت في اعتماد USB-C عبر طرازات ماك وآيباد منذ عام 2015 كوسيلة لتحديث الاتصال بالكمبيوتر، حيث يتميز USB-C بأنه متعدد الاستخدامات، حيث يحمل الطاقة والبيانات بنفس الموصل، ويوفر USB-4 / Thunderbolt سرعات نقل بيانات أعلى.

وفي الوقت نفسه، أصبح USB-C يتمتع بشعبية متزايدة على الجانب الذي يعمل بنظام أندرويد في سوق الهواتف الذكية، لكن شركة آبل تمسكت بـ Lightning على آيفون، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها لا تزال تعاني من ردة الفعل العنيفة التي حدثت منذ أكثر من عقد من الزمن.

وكان العامل المؤثر بالنسبة لشركة أبل هو مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي أصدرت تشريعات للحد من النفايات الإلكترونية من خلال فرض استخدام USB-C كموصل عالمي للهواتف.

وهذا يعني أنه سيتعين على شركة آبل على الأقل أن تصنع نموذجًا خاصًا من آيفون للسوق الأوروبية، وهذا يجلب مضاعفاته الخاصة، بدلاً من ذلك اختارت شركة آبل اعتماد USB-C في جميع المجالات، وبصرف النظر عن الإحباط الناتج عن اضطرار العملاء إلى تغيير جميع كابلات Lightning الحالية التي انتهت صلاحيتها، فإن ذلك يجلب الكثير من الفوائد.

شحن USB-C عالمي بعد أن أصبح لديك آيفون 15، ربما تكون على وشك أن تكون قادرًا على استخدام نفس الكابل لشحن جميع أجهزتك، حيث تحتوي جميع أجهزة آيباد تقريبًا على منفذ USB-C، وجميع أجهزة ماك مزودة بمنفذ USB-C منذ عقد من الزمن.

تأتي أجهزة ماك الأحدث مزودة بشاحن MagSafe من آبل، ولكن يمكن أيضًا شحنها عن طريق توصيل أحد منافذ USB-C الخاصة بها أيضًا، كما يأتي أحدث جيل من Apple TV مزودًا بجهاز تحكم عن بعد USB-C، وأصدرت آبل للتو جهاز AirPods Pro جديد مع علبة شحن USB-C، ويمكنك أيضًا شراء علبة USB-C بشكل منفصل من متجر آبل.

تبيع شركة آبل كابلات شحن USB-C الخاصة بها، ويأتي آيفون مزودًا بكابل منسوج عالي الجودة في الصندوق نفسه، على عكس Lightning، فإن USB-C ليس ملكية خاصة.

ولشحن أجهزة آبل الخاصة بك، يمكنك استخدام أي كابل شحن USB-C أو ملحق متوفر في السوق. يتضمن ذلك كابلات USB-C أرخص وكابلات USB-C ذات أنماط وأطوال مختلفة، ويحتوي Anker على محول طاقة USB-C مزدوج بقدرة 47 وات، على سبيل المثال.

لشحن جهاز آيفون الخاص بك بأقصى سرعة، تحتاج إلى استخدام محول طاقة بقدرة 20 وات أو 30 وات، يمكنك استخدام محول طاقة بقدرة كهربائية أعلى بأمان مثل ذلك الذي يأتي مع جهاز MacBook الخاص بك؛ سيقوم الهاتف بإدارة الطاقة تلقائيًا.

اشحن الأجهزة الأخرى ببطارية آيفون 15 الخاصة بك زاوية أخرى رائعة لقصة شحن USB-C هي أنه يمكنك استخدام آيفون لشحن الملحقات الأخرى، كما يمكن لجهاز آيفون 15 قبول ما يصل إلى 27 واطًا من خلال منفذ USB-C، ولكن يمكنه أيضًا إخراج حوالي 4.5 واط، (لا يستطيع البرق التعامل إلا مع 0.3 واط فقط).

هذا يعني أنه يمكنك بالفعل استخدام بطارية آيفون الاحتياطية لتشغيل وشحن الملحقات المتصلة، إذا كانت سماعات AirPods منخفضة، فيمكنك توصيلها بهاتفك وسيقوم هاتفك بتعبئة العصير في علبة AirPods الخاصة بك، كما يمكنك أيضًا شحن بطارية هاتف آيفون الخاص بشخص آخر، لكن عليك أن تدرك أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

يمكنك الاتصال بسهولة بشاشات العرض الخارجية مع Lightning، لا يمكنك الاتصال بشاشات العرض الخارجية إلا عبر جهاز دونجل عالي الكعب، باستخدام USB-C على iPhone 15، يمكنك الإخراج إلى الشاشة مباشرة.

استخدم كابل USB-C إلى HDMI واعرض شاشة آيفون على تلفزيون أو شاشة 4K، مع انعكاس الشاشة إذا كنت تشاهد فيلمًا في تطبيق خدمة بث الفيديو، فسيقوم الفيلم تلقائيًا بملء أبعاد التلفزيون باستخدام عناصر التحكم في التشغيل على شاشة اللمس، اعرض مكتبة الصور الخاصة بك بسهولة أو قم بإجراء عرض تقديمي باستخدام Keynote بمجرد توصيل هاتفك مباشرةً بجهاز العرض.

إحدى حالات الاستخدام التي تدفعها آبل هي وضع آيفون كوحدة تحكم ألعاب محمولة، باستخدام قوة شريحة A17 Pro الموجودة بالداخل، يمكن لجهاز آيفون 15 برو تشغيل بعض الألعاب المتطورة بدقة رسومية عالية.

قم بإقران وحدة تحكم ألعاب Xbox أو PlayStation، وقم بتوصيل هاتفك بالتلفزيون، وابدأ اللعب، حيث يعد محول Apple USB-C Digital AV خيارًا جيدًا لحالة الاستخدام هذه، لأنه يسمح بمنفذ HDMI وإخراج الطاقة للشحن المستمر والعبور عبر USB-C في دونجل واحد مناسب.

قم بتوسيع مساحة التخزين المحلية الخاصة بك باستخدام محركات الأقراص الثابتة USB-C وبطاقات SD المحمولة

قم بتوصيل محرك أقراص ثابت USB-C أو قارئ بطاقة SD وتصفح الملفات مباشرة باستخدام تطبيق الملفات على آيفون.

إذا ذهبت في عطلة وأخذت معك كاميرا مخصصة، فيمكنك استيراد الصور مباشرة من بطاقة SD إلى مكتبة الصور بجهاز آيفون الخاص بك.

بعد ذلك، قم بإفراغ بطاقة SD واستمر في التصوير أثناء قيامك بتحرير وتحميل الصور التي التقطتها على شاشة اللمس الكبيرة بهاتفك.

يتيح لك تطبيق iPhone 15 Pro Camera تسجيل فيديو ProRes 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية مباشرةً على وحدة تخزين USB-3 ProRes غير مضغوط وأحجام الملفات ضخمة، وتستهلك غيغابايت في الدقيقة من التسجيل.

لكن عند إقران جهاز آيفون الخاص بك بمحرك أقراص SSD محمول بسعة 1 تيرابايت، يمكنك التسجيل لفترة من الوقت قبل نفاد المساحة، يتطلب ذلك كابل USB-3 (وليس مجرد كابل شحن) للاستفادة من سرعات النقل السريعة البالغة 10 جيجابت في الثانية الممكنة عبر منفذ iPhone 15 Pro.

قم بتوصيل لوحات مفاتيح الأجهزة والإنترنت السلكي

في بعض الأحيان، لا تكفي الشبكة اللاسلكية - وتحتاج فقط إلى التوصيل.

يدعم USB-C على iPhone أي ملحق أساسي تقريبًا يمكنك التفكير فيه، دون الحاجة إلى برامج تشغيل خاصة أو تكوين إضافي، ما يعني أنه يمكنك توصيل لوحة مفاتيح الأجهزة وستعمل فقط.

أو إذا كنت تقوم بالبث على الطريق، فيمكنك التسجيل باستخدام ميكروفون USB-C صغير، الاحتمال الآخر هو الإنترنت السلكي، باستخدام محول USB-C إلى Ethernet، وإذا كان لديك لوحة مفاتيح MIDI، فيمكنك إنشاء أغنية أثناء التنقل باستخدام تطبيق مثل GarageBand.

سماعات رأس سلكية تعمل مع هاتفك وجهاز الكمبيوتر

منذ أن أسقطت شركة آبل مقبس سماعة الرأس، انتقل معظم العالم إلى استخدام سماعات الرأس اللاسلكية Bluetooth مثل AirPods.

ولكن إذا كنت لا تزال تفضل التوصيل بسلك، فإن استخدام سماعات الرأس السلكية مع آيفون كان أمرًا غير مريح. تعمل سماعات الأذن Lightning مع هاتفك، ولكن لا شيء آخر.

ويعمل آيفون 15 مع أي سماعات رأس USB-C، بما في ذلك سماعات الأذن USB-C الجديدة من آبل، حيث تعمل سماعات الرأس هذه مع أي جهاز كمبيوتر مزود بمنفذ USB-C، حتى تتمكن أخيرًا من استخدام نفس سماعات الرأس السلكية عبر هاتفك وiPad وMac، كما يعتمد عدد متزايد من سماعات الرأس ومكبرات الصوت المتطورة أيضًا على اتصال USB-C هذه الأيام.

قم بتوصيل محاور متعددة المنافذ وUSB-C مرن للغاية ويسمح بنقل البيانات والطاقة عبر نفس المنفذ، هذا يعني أنه يمكنك حمل دونجل واحد، وهو عبارة عن مركز متعدد المنافذ يشتمل على جميع أنواع عمليات الإدخال والإخراج، لاسيما إنها مريحة للغاية مثل ملحقات آيباد وماك، وتعمل الآن مع آيفون أيضًا.

على سبيل المثال، سيعمل محور Anker 5-in-1 بسعر 25 دولارًا مع منفذ USB-3 USB-C على iPhone 15 Pro ويمكّنك من الاتصال بشاشات العرض الخارجية والاتصال بالطاقة وتوصيل ملحقات USB وشاشة خارجية، كل ذلك في نفس الوقت.

الشيء الوحيد الذي عليك أن تضعه في الاعتبار هو أن آيفون يمكنه إخراج الطاقة إلى المركز بقدرة 4.5 واط، حيث يمكن أن يوفر iPad وMac طاقة كهربائية أعلى بكثير، لذلك إذا كنت تستخدمهما مع iPhone، فقد تحتاج أيضًا إلى توصيل مصدر طاقة خارجي.