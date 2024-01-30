شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تطور بطارية ذرية صغيرة تدوم 50 عامًا ولا تحتاج لإعادة شحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Betavolt الصينية مؤخرًا عن بطاريتها BV100، وهى أصغر من حجم العملة المعدنية ولكن يبلغ عمرها الافتراضى حوالى 50 عامًا ولا تحتاج إلى إعادة الشحن، اللافت للنظر هنا أن البطاريات الذرية ليست جديدة، حيث أنتجت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى وحدات الطاقة هذه خلال الستينيات، لكن هذه البطاريات النووية كانت كبيرة وخطيرة ومكلفة الصنع.

تم استخدام البلوتونيوم كمصدر للطاقة المشعة للبطاريات الذرية الأولى، لكن العلم قطع شوطا طويلا منذ ذلك الحين، وتعتمد بطارية بيتافولت الثورية الآن على نظير أكثر أمانا، وهو النيكل 63، الذى يضمحل إلى نظير مستقر من النحاس، وتسمح مادة أشباه الموصلات الماسية الموجودة فى البطارية بالعمل بثبات فى بيئات تتراوح من -60 إلى 120 درجة مئوية، وفقا لـ oddity central.



البطارية

تبلغ أبعاد Betavolt BV100 الجديدة 15 مم × 15 مم × 5 مم فقط، وتولد الكهرباء باستمرار مع تحلل النظائر، على عكس البطاريات التقليدية التى تقوم ببساطة بتخزين الطاقة، وتدعى الشركة التى يقع مقرها فى بكين أنها أول شركة نجحت فى تصغير الطاقة الذرية، حيث قامت بتركيب 63 نظيرًا نوويًا فى بطارية أصغر من عملة معدنية، وهذا الإنجاز يجعلها متقدمة على جميع المؤسسات الأكاديمية والتجارية الأوروبية والأمريكية الأخرى.

لا تبدو عبارة "البطارية الذرية" آمنة، لكن شركة Betavolt تدعى أن بطاريتها BV100 آمنة تمامًا للمستهلكين، لأنها لن تسرب الإشعاع حتى لو تم ثقب الغطاء الواقى الخاص بها، وتخطط الشركة للبدء فى إنتاج البطارية بكميات كبيرة فى وقت لاحق من هذا العام، وتقديم نسخة أكثر قوة فى عام 2025، وفى المستقبل، تخطط Betavolt لاستهداف صناعة الطيران، والمعدات الطبية، وأجهزة الذكاء الاصطناعى، والطائرات بدون طيار الصغيرة، والروبوتات، وصناعات أخرى تحتاج إلى بطاريات عمرها 50 عامًا.



مكونات البطارية

يعتبر BV100 طفرة على العديد من المستويات، ولكن كما تشير العديد من منافذ الأخبار التقنية، فإن إنتاج الطاقة الذى يبلغ 100 ميكرووات عند 3 فولت ليس مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، وتخطط Betavoolt لإطلاق بطارية ذرية جديدة بقدرة 1 واط فى عام 2025، ومع تحسن التكنولوجيا، قد نرى قريبًا بطاريات الهواتف الذكية التى لا تحتاج إلى إعادة الشحن.

وكتبت الشركة على موقعها على الإنترنت: "يمكن للبطارية أن تمكن أجهزة مثل الهواتف الذكية من العمل إلى أجل غير مسمى دون إعادة الشحن أو الطائرات بدون طيار من الطيران دون هبوط".