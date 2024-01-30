شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيطاليا تتهم "تشات جى بى تى" مجددا لانتهاكها لوائح الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت هيئة حماية البيانات الإيطالية، أن تطبيق "تشات جي بي تي ChatGPT" الذى يعتمد على الذكاء الاصطناعى، والذى قدمته شركة أوبن إيه آى، ينتهك قواعد حماية البيانات، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى العام الماضي، تم حظر تشات جي بي تي بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبى، قبل إعادة تفعيل الخدمة في أعقاب معالجة القضايا المتعلقة من قبل أوبن إيه آي، بما في ذلك حق المستخدمين فى رفض استخدام بياناتهم الشخصية لتدريب الخوارزميات.

وتأتي الشكوى نتيجة التحقيق الذي أجرته السلطة الإيطالية بعد فرض قيد مؤقت على استخدام البيانات في نهاية مارس 2023؛ وهذا يتعارض مع أحكام اللائحة العامة لحماية البيانات أو الناتج المحلي الإجمالى ، والتشريعات الأوروبية في هذا الشأن.

منذ ذلك الحين، طلب الضامن من OpenAI الالتزام بسلسلة من الأحكام للتكيف مع الإطار القانوني للقارة القديمة، وأمرت OpenAI بالتوقف عن جمع بيانات المستخدمين الإيطاليين على الفور حتى تقوم بتعديل ممارسات جمع البيانات الخاصة بها.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها هيئة مراقبة البيانات الإيطالية مثل هذا الإجراء ضد روبوت الدردشة الذى يعمل بالذكاء الاصطناعى.

ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تمتثل OpenAI لأمر إيقاف معالجة بيانات المستخدمين الإيطاليين، وتقول الهيئة إن الشركة لديها 20 يومًا للإبلاغ عن التدابير التي اتخذتها لتلبية متطلبات المنظمين، وقد تواجه غرامات تصل إلى 20 مليون يورو (أو 4% من حجم المبيعات العالمي السنوي) إذا فشلت في الامتثال.