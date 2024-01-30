شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مايكروسوفت يطالب باتخاذ إجراءات وقائية بشأن الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعترف ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ، بالطبيعة المثيرة للقلق للصور الصريحة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتايلور سويفت ودعا إلى وضع معايير وحواجز مجتمعية عالمية بشأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، كما أكد علي مسؤولية إدارة التكنولوجيا الناشئة لإنتاج محتوى أكثر أمانًا. وظهرت صور مزيفة بتقنية Deepfake لتايلور سويفت، والتي تتضمن محتوى صريحًا ومسيئا، على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما على X، وقد بدأت قاعدة المعجبين بـ Swift، والمعروفة باسم "Swifties"، هجومًا مضادًا باستخدام علامة التصنيف #ProtectTaylorSwift على X (Twitter سابقًا)، بهدف إخفاء الصور الفاضحة بصور إيجابية والإبلاغ عن الحسابات التي تشارك التزييف العميق.

ومن المعروف أن معجبي سويفت يتجمعون لدعم الفنانة في حالات ارتكاب المخالفات، وتتوافق قضية المواد الإباحية الحالية مع التحديات السابقة التي واجهتها سويفت، بما في ذلك الدعوى القضائية التي رفعتها عام 2017 ضد منسق الأغاني في محطة الراديو.

وقد لاحظت مجموعة Reality Defender للكشف عن التزييف العميق ارتفاعًا في المحتوى الصريح غير التوافقي الذي يظهر Swift، بشكل أساسي على X. وانتشرت الصور أيضًا إلى Facebook المملوك لشركة Meta ومنصات أخرى.

ولسوء الحظ، وصل العديد منها بالفعل إلى ملايين المستخدمين قبل جهود الإزالة. لاحظ الباحثون ارتفاعًا واضحًا في التزييف العميق في السنوات الأخيرة بسبب زيادة إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا.



X و Meta يستجيبون للحادث وقد استهدفت الصور التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، والتي غالبًا ما يتم استخدامها كسلاح ضد النساء، ممثلي هوليود ومغنيي البوب الكوري، ويشير الخبراء القانونيون إلى أن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجناة قد يكون له آثار كبيرة.X و Meta يستجيبون للحادث X، ردًا على الاستفسارات حول الصور المزيفة، وجهت الانتباه إلى حساب الأمان الخاص بها، وشددت على حظرها الصارم لمشاركة الصور العارية بدون موافقة، وأصدرت Meta بيانًا يدين المحتوى وتعهدت بمراقبة المواد المخالفة وإزالتها بشكل فعال.

وأعرب مقدمو خدمات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك OpenAI وMicrosoft، عن التزامهم بمنع إساءة استخدام التكنولوجيا الخاصة بهم. واعترفت مايكروسوفت، على وجه الخصوص، بالتحقيق المستمر في احتمال إساءة استخدام أداة إنشاء الصور الخاصة بها.

دعوة الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا لإنشاء حواجز حماية في مقابلة مع ليستر هولت من NBC News، أكد ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft، على أهمية إدارة التكنولوجيا الناشئة، قائلاً:

أود أن أقول شيئين، الأول هو، مرة أخرى، أعود إلى ما أعتقده... ما هي مسؤوليتنا؟ وهي كل الحواجز التي نحتاج إلى وضعها حول التكنولوجيا حتى يكون هناك محتوى أكثر أمانًا يتم إنتاجه، وهناك الكثير مما يجب القيام به هناك ولا يتم القيام به هناك.

لكن الأمر يتعلق بالتقارب العالمي والمجتمعي حول معايير معينة ... خاصة عندما يكون لديك منصات قانونية وإنفاذ القانون ومنصات تكنولوجية يمكن أن تجتمع معًا، أعتقد أننا نستطيع أن نحكم أكثر بكثير مما نعتقد أننا ننسب لأنفسنا الفضل فيه.