بسبب الحرب في السودان .. هجوم الجراد الصحراوي على مصر

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التوتر الحالي في السودان سبّب في قلة أعمال مكافحة الجراد الصحراوي ما أدّى إلى دخول أسرابه للحدود المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الجراد يأكل أي مادة خضراء، لكّنه موجود حاليًّا في المناطق الصحراوي ولم يتعداها.

وأشار إلى أنّ فرق الإدارة العامة لمكافحة الجراد تحاصر الجراد في مناطق صحراوية، ولم يأتِ على أي محصول في شلاتين.

ولفت إلى أنّ الاستعدادات قائمة على مدار السنة من خلال القواعد المنتشرة على طول ساحل البحر الأحمر وفي العمق الداخلي.

ونوه بأنه يتم إجراء عملية مسح واستكشاف بشكل منتظم لوجود أي حشرات، موضحًا أن هناك استعدادات مكثفة في الفترة الحالية باعتبارها فترة تكاثر.