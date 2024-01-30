شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر دعم "مفاتيح المرور" لمستخدمى أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العام الماضي، قدم WhatsApp دعم مفتاح المرور لمستخدمي أندرويد، مما جعل مستخدمي iOS يشعرون بالإهمال، ومع ذلك، تشير الدلائل الجديدة إلى أن هذا على وشك التغيير، حيث تفيد التقارير أن مفاتيح المرور تأتي إلى التطبيق على أجهزة iPhone وiPad.

وفقًا لـ WABetainfo، المصدر المعتمد لتقارير واتساب، يكشف آخر تحديث تجريبي لنظام iOS المتوفر على تطبيق TestFlight أن Meta تعمل على إضافة دعم مفتاح المرور لمستخدمي iOS، وتشير لقطة الشاشة إلى تطوير قسم جديد حيث سيتمكن المستخدمون من إنشاء مفاتيح المرور الخاصة بهم في تحديث التطبيق المستقبلي.

ويتيح إنشاء مفتاح مرور للمستخدمين تمرير رمز تسجيل الدخول المكون من 6 أرقام للوصول إلى الحساب، وتعمل هذه الميزة على تعزيز الأمان والراحة، حيث يمكن للمستخدمين استخدام طرق المصادقة الحالية مثل Touch ID أو Face ID أو رمز مرور الجهاز.

يمكن لمستخدمي iOS، بدءًا من iOS 16، استخدام مفاتيح المرور مع Face ID أو Touch ID، مما يوفر بديلاً أكثر أمانًا لكلمات المرور، وتتضمن مفاتيح المرور إنشاء مفتاح عام ومفتاح خاص، حيث يتم حفظ المفتاح العام على النظام الأساسي الذي تريد إنشاء مفتاح مرور له، بينما يتم تخزين المفتاح الخاص بشكل آمن على جهازك.

وعندما تريد تسجيل الدخول، سيقوم جهازك بالتحقق من هويتك باستخدام المفتاح العام، وتعمل طريقة المصادقة هذه بسلاسة عبر الأجهزة المسجلة الدخول إلى حساب iCloud نفسه.

لا تزال ميزة مفتاح مرور WhatsApp لنظام iOS قيد التطوير ومن المتوقع أن تكون متاحة في تحديث التطبيق المستقبلى، وقد أصبحت مفاتيح المرور أكثر شيوعًا عبر الخدمات المختلفة.

ومؤخرًا، قدمت شركة X (تويتر سابقًا) دعمًا لمفتاح المرور لمستخدمي iOS، وفي العام الماضي، جعلت جوجل من مفاتيح المرور طريقة تسجيل الدخول الافتراضية للحسابات الشخصية، بهدف جعلها المعيار الجديد للمصادقة.