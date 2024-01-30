تكنولوجيا: رصد هاتف جديد من HMD مزودًا بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال الأسبوعين الماضيين، تم الكشف عن أن شركة HMD Global تستعد لإطلاق هواتف ذكية جديدة تحت علامتها التجارية الخاصة.

أصدرت الشركة أجهزة تحمل علامة نوكيا التجارية، وتخطط الآن لتوسيع مجموعة هواتف أندرويد الخاصة بها. والآن، تم الكشف عن مواصفات الكاميرا الرئيسية للجهاز القادم.

للتذكير، ظهر هاتفان ذكيان من HMD Global على قاعدة بيانات IMEI مرة أخرى في نوفمبر 2023. وكان من المتوقع إطلاق هذه الأجهزة في وقت ما في أبريل 2024.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف تسريب عن نظرة أولية على هاتف HMD القادم. ولكن على الرغم من أن هذه كانت تسريبات، فإن التقرير الجديد من Suomimobiili (منشور فنلندي) شارك صورة المنتج الذي تم رصده على الموقع الرسمي للعلامة التجارية.

ومع ذلك، فإن اتباع الرابط الذي شاركه التقرير الأصلي يظهر خطأ 404، وهو ما يعني على الأرجح أن تمت إزالة الصورة بعد وقت قصير من نشرها.

لكن الصورة ما زالت مشتركة وقدمت لنا نظرة على وحدة الكاميرا الخلفية. يبدو أن أحد الجوانب البارزة التي تم رصدها في الصورة هو نقش OIS بدقة 108 ميجابكسل والذي يؤكد دقة المستشعر الأساسي ودعم تثبيت الصورة البصري.

يمكننا رؤية هاتف HMD الذكي باللون السماوي. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهذا الجهاز مثل مواصفاته وأسعاره غير واضحة.

وفي الأسبوع الماضي فقط، شارك المسرب المعروف Evan Blass أيضًا سلسلة من الأسماء الرمزية للأجهزة التي تحمل علامة HMD التجارية والتي من المقرر إطلاقها قريبًا. وتشمل هذه القائمة Pulse و Legend وPulse+ و Legend Plus و Pulse Pro و Legend Pro.

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