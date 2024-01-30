تكنولوجيا: ‏WhatsApp يختبر تنظيمًا أكثر بساطة للأحداث على المحادثات الجماعية المجتمعية من خلال الأحداث المثبتة تلقائيًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتم حاليًا اختبار ميزة جديدة على WhatsApp في المحادثات الجماعية المجتمعية والتي لديها القدرة على تبسيط التخطيط للحدث.

تقوم هذه الميزة تلقائيًا بتحديد أولويات أحداث المجتمع القادمة من خلال عرضها بشكل بارز على شاشة معلومات المجتمع.

في الوقت الحالي، يتعين على الأفراد أو مسؤولي المجموعات تثبيت الرسائل المهمة يدويًا، مثل التفاصيل حول الأحداث القادمة.

ومع ذلك، في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق WhatsApp Android (الإصدار 2.24.3.20)، قد لا تكون هذه الخطوة اليدوية ضرورية على الإطلاق.

وقد تم رصد ذلك بشكل فعال من خلال موقع WABetaInfo، حيث اكتشف أنه كلما قام أحد أعضاء المجتمع بتنظيم حدث، يتم عرضه بسهولة في الجزء العلوي من صفحة معلومات المجتمع.

تعمل هذه الميزة بمثابة تذكير مفيد ومحور مركزي للمعلومات لجميع المشاركين في المجتمع المذكور.

تعتمد هذه الوظيفة الجديدة على ميزة تم اكتشافها مسبقًا تتيح للمستخدمين جدولة الأحداث ضمن المحادثات الجماعية من خلال النقر على أيقونة المرفق.

ويؤدي الجمع بين هذه الميزات إلى إنشاء عملية مبسطة للتنظيم والبقاء على اطلاع بأحداث المجتمع.

ونظرًا لأنها متوفرة فقط في الإصدار التجريبي في الوقت الحالي، فإن مجموعة مختارة فقط من المستخدمين يقومون حاليًا باختبار هذه الميزة.

ومع ذلك، استنادًا إلى تقارير WABetaInfo، يبدو أن الميزة قريبة جدًا من الإصدار للعامة. ومن الجدير بالذكر أن الإصدار التجريبي من WhatsApp متاح عبر متجر Google Play، ولكنه يتطلب الاشتراك في البرنامج التجريبي، والذي أثبت خلال السنوات الماضية أنه صعب للغاية لأنه دائمًا ممتلئ بالسعة.

يمكن أن تكون ميزة التثبيت الآلي هذه ميزة رائعة لمجتمعات WhatsApp المزدحمة التي عادةً ما يكون بها العديد من الأحداث الجارية.

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