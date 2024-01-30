تكنولوجيا: ميزة Gemini Nano Smart Response من Gboard تدعم تطبيقين آخرين على Pixel 8 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إلى جانب ميزة Recorder Summarize و Magic Compose على رسائل جوجل، فإن Gboard Smart Response هي الميزة الأخرى التي يعمل عليها Gemini Nano على هاتف Pixel 8 Pro.

فقد أضافت جوجل دعمًا لتطبيقين آخرين بعد دعم WhatsApp في البداية. وينتج عن Gemini Nano “ردود ذكية عالية الجودة” تتمتع “بوعي المحادثة“.

يوفر لك “نموذج الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز“، والموارد الحسابية لشركة جوجل من خلال عدم الحاجة إلى الاستعلام عن السحابة.

عندما تم الإعلان عن إسقاط الميزات، كان WhatsApp هو التطبيق الوحيد المدعوم. وبعد أسبوع، أضافت جوجل كل من Line و KakaoTalk، في حين وعدت بأن “المزيد من تطبيقات المراسلة في العام الجديد” ستضيف الدعم.

للتمكين، انتقل إلى الإعدادات > خيارات المطور > إعدادات AiCore > تمكين Aicore Persistent.

ستحتاج أيضًا إلى التأكد من تنزيل طراز Gemini Nano بسعة 1 جيجابايت. ستظهر الردود الذكية في شريط اقتراحات Gboard “ردًا على الرسائل الواردة“.

وفي الوقت نفسه، أعلنت جوجل هذا الشهر أنه يتم استخدام Gemini Nano لتشغيل Magic Compose في الرسائل على سلسلة Pixel 8 Pro و Samsung S24.

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