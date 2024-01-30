شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يتيح للمستخدمين مقاطع طويلة و "أفقية" لمنافسة يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن TikTok يحفز منشئي المحتوى على البدء في نشر مقاطع فيديو عرضية مدتها أكثر من دقيقة، وفقًا للمطالبة التي شاهدها منشئو المحتوى، حيث تقول المنصة إنها ستعمل على "تعزيز" مقاطع الفيديو هذه خلال 72 ساعة من النشر، و سيكون منشئو المحتوى الذين استخدموا تيك توك لأكثر من ثلاثة أشهر مؤهلين لزيادة نسبة المشاهدة، طالما أن مقاطع الفيديو ليست إعلانات أو من أحزاب سياسية.

وبحسب موقع The Verge فسيكون الضغط من أجل مقاطع الفيديو الأفقية بمثابة تغيير كبير، ومعظم الأشخاص الذين يشاهدون TikToks يفعلون ذلك على هواتفهم، مما يتناسب تمامًا مع تنسيق الفيديو العمودي، وسيؤدي دعم استخدام الفيديوهات العرضية على تيك توك لجعل المشاهدين يفعلون الشيء نفسه.

وعلى ما يبدو أن تيك توك يحاول جاهدا منافسة يوتيوب، فمنذ فترة تختبر المنصة مقاطع فيديو مدتها 30 دقيقة ، ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة فقط من بدء توسيع مدة الفيديو حتى 15 دقيقة.

وتميل معظم مقاطع فيديو YouTube إلى أن تكون مدتها 10 دقائق أو أكثر لأسباب تتعلق بتحقيق الدخل بدلاً من المحتوى الصغير الحجم الذي تشتهر به تيك توك.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يشجع فيها TikTok أصوله الأكثر قيمة، أي منشئيه، على نشر المزيد من المحتوى المشابه لـ YouTube على النظام الأساسي.

ويتيح برنامج حظر الاشتراك غير المدفوع الجديد، للمستخدمين إنشاء مجموعات من مقاطع الفيديو، تصل مدتها إلى 20 دقيقة، للمشتركين الذين يدفعون، ويمكن للمبدعين تحديد أسعارهم من 1 دولار إلى 190 دولارًا.

ومع مقاطع الفيديو الأفقية والتفضيل المتزايد للمحتوى الأطول قد يميل منشئو المحتوى إلى تفكيك موادهم على YouTube بدلاً من ذلك.

في حين أن YouTube، أو على الأقل YouTube Shorts، لا يزال يدفع لمنشئي المحتوى المزيد ، فإن إعادة صياغة نفس المحتوى عبر منصات متعددة يحدث بالفعل على أي حال.

من ناحية أخرى، قدم موقع يوتيوب المزيد من الميزات بحيث يبدو وكأنه تيك توك ، وإذا كان هناك أى شيء، فإن TikToks الأفقى سيبدو رائعًا على تطبيق iPad المُجدد.