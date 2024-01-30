شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: قواعد متجر التطبيقات الجديدة من أبل خطوة فى الاتجاه الخاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت خطة أبل الجديدة للامتثال للوائح التقنية للاتحاد الأوروبى انتقادات بالفعل من قبل تيم سوينى الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games وSpotify.

والآن تفكر مايكروسوفت في مخاوفها الخاصة، واصفة التغييرات التى طرأت على متجر التطبيقات فى الاتحاد الأوروبى بأنها "خطوة فى الاتجاه الخاطئ، وفقا لتقرير theverge.

واقترحت شركة أبل فرض رسوم التكنولوجيا الأساسية الجديدة للتطبيقات التى ترغب فى العمل في متاجر تطبيقات الطرف الثالث في الاتحاد الأوروبي، وسيتطلب الأمر من المطورين الذين يستخدمون متاجر تطبيقات الطرف الثالث دفع 0.50 يورو لكل تثبيت سنوى للتطبيق بعد مليون عملية تنزيل، وستظل Apple أيضًا تحصل على عمولة بنسبة 17% من المطورين الذين يختارون استخدام معالجات الدفع التابعة لجهات خارجية.

وتقول سارة بوند، رئيسة شركة Xbox، في منشور على موقع X : "إن سياسة أبل الجديدة هي خطوة في الاتجاه الخاطئ، ونأمل أن يستمعوا إلى التعليقات حول خطتهم المقترحة وأن يعملوا على تحقيق مستقبل أكثر شمولاً للجميع .

وأصبحت بوند الآن مسؤولاً عن الإشراف على جميع أعمال منصة Xbox والأجهزة الخاصة بشركة Microsoft، تمامًا كما تأمل الشركة في إطلاق متجر Xbox للهواتف المحمولة الخاص بها.

وتعمل مايكروسوفت بهدوء على إنشاء متجر Xbox للهواتف المحمولة والذي قد يتم إطلاقه في أقرب وقت هذا العام، وتم تصميم متجر Xbox للهواتف المحمولة كبديل لهيمنة Apple وGoogle على متاجر ألعاب الهواتف المحمولة، وسيعتمد على محتوى من Activision Blizzard، مثل Call of Duty: Mobile، وCandy Crush Saga - وهما لعبتان للهواتف المحمولة تتمتعان بشعبية كبيرة نشرتهما Activision وKing، على التوالي.

وناقش الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming فيل سبينسر سابقًا إمكانات متجر Xbox للهواتف المحمولة العام الماضي، مشيرًا إلى قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي باعتباره "فرصة كبيرة" لشركة Microsoft.

ووصف تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، تغييرات متجر تطبيقات Apple بأنها "قمامة ساخنة"، وقال إن "خطة Apple لإحباط قانون الأسواق الرقمية الجديد في أوروبا هي مثال جديد مخادع للامتثال الضار، وخاض سويني معركة قانونية طويلة الأمد ضد سياسات متجر تطبيقات Apple ومعالجة الدفع في الولايات المتحدة.

كما اتهمت Spotify شركة Apple بـ "الابتزاز" من خلال ضريبة متجر التطبيقات الجديدة هذه ، وتدعو الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقول المفوضية الأوروبية إنها ستصدر ردًا على التغييرات التي أجرتها شركة أبل عندما تدخل اللوائح حيز التنفيذ رسميًا في شهر مارس، ووعدت باتخاذ "إجراءات قوية" إذا لم تكن "الحلول المقترحة من شركة أبل جيدة بما فيه الكفاية".

وقد يؤدي رد فعل مايكروسوفت على التغييرات الأخيرة في سياسة Apple أيضًا إلى حدوث مشكلة لتطبيق Xbox Cloud Gaming المحتمل على نظام التشغيل iOS.

وافتتحت Apple متجر App Store لخدمات الألعاب السحابية الأسبوع الماضي، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه عن سياسات متجر التطبيقات الجديدة لأسواق الاتحاد الأوروبي، وكتبت شركة آبل في منشور على مدونتها: "يمكن للمطورين الآن تقديم تطبيق واحد مع القدرة على بث جميع الألعاب المعروضة في كتالوجهم".

ولم تتفاعل Nvidia وMicrosoft وموفرو الألعاب السحابية الآخرون مع قبول Apple لخدمات الألعاب السحابية. ما زلنا ننتظر معرفة ما إذا كانت تغييرات Apple كافية لإقناع هؤلاء المزودين بنشر تطبيقات iOS لخدماتهم.