شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل باعت 200 ألف سماعة رأس Vision Pro حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لموقع MacRumors، الذي يستشهد بمصدر مطلع على أرقام مبيعات شركة أبل، فقد باعت الشركة 200 ألف وحدة Vision Pro منذ أن أصبح الجهاز متاحًا للطلب المسبق في 19 يناير.

ويتماشى هذا تقريبًا مع تقديرات المحلل Ming-Chi Kuo بأن شركة أبل باعت ما بين 160.000 إلى 180.000 وحدة في أول يومين، وتوقع Kuo في الأصل أن يكون لدى أبل ما بين 60.000 إلى 80.000 وحدة في المخزون ليوم الإطلاق، ويشير رقم 200000، إذا كان دقيقًا، إلى أن مبيعات الطلب المسبق قد تباطأت منذ عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

مع انتقال أوقات الشحن إلى شهر مارس بعد وقت قصير من فتح الطلبات المسبقة، وعدم توفر جميع المخزون في متجر أبل، فقد تم بيع Vision Pro بشكل أساسي، ويصبح متاحًا للشراء رسميًا في 2 فبراير، ولكن قد يكون من المستحيل الحصول عليه في ذلك التاريخ.

ويبدأ سعر Vision Pro من 3499 دولارًا، ويتجاوز السعر 4000 دولار مع الإضافات، وهو متاح حاليًا في الولايات المتحدة فقط، على الرغم من أن كو توقع مؤخرًا أن شركة أبل ستجعل سماعة الرأس متاحة دوليًا قبل مؤتمر المطورين العالمي في يونيو من هذا العام، وهناك أيضًا تقارير تفيد بأن شركة أبل تعمل بالفعل على إصدارات الجيل التالي من Vision Pro والتي يجب أن تكون أقل تكلفة بكثير.