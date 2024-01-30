تكنولوجيا: Asus تطلق جهاز Fearless Pro 15 2024 بمعالجات Intel Core Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Asus جهاز الحاسب Fearless Pro 15 2024 الذي ينطلق بمعالجات Intel Core Ultra، وكرت شاشة RTX 4060 وسعر 1195 دولار.

يتميز جهاز Asus Fearless Pro 15 2024 بشاشة OLED بحجم 15.6 إنش، وجودة عرض 2.8K، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة تقنية “Dolby Vision”، وتأتي الشاشة بنسبة سطوع 600 nits.

أيضاً ينطلق الجهاز بمعالج Intel Core Ultra 5 في النموذج الرئيسي، أو معالج Core Ultra 9، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe 4.0 SSD.

كما يضم الجهاز كرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 4060 بذاكرة 8 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6، أيضاً يتميز الجهاز بنظام تبريد يشمل 5 من الأنابيب الحرارية، وثلاثة من فتحات التهوية، مع 3 من المراوح.

ويتميز هذا الإصدار بتصميم بسماكة 19.5مم، ووزن 1.8كجم، أيضاً يتميز بكاميرة 2.5K، مع مكبرات صوتية بنظام ستريو وتقنية “Harman Kardon” وتقنية Dolby Atmos، مع إضاءة خلفية RGB في لوحة المفاتيح.

أيضاً يتميز جهاز Fearless Pro 15 2024 باثنان من منافذ Thunderbolt 4، و2 من منافذ USB Type-A، ومنفذ HDMI 2.1، ومدخل gigabit Ethernet، وأيضاً مدخل 3.5مم للسماعات، وفتحة لقارئ بطاقة الذاكرة، وينطلق الجهاز بنظام تشغيل Windows 11.

ومن المقرر أن يتوفر Asus Fearless Pro 15 2024 بذاكرة 16 جيجا بايت رام، وسعة 1 تيرابايت، وكرت شاشة بسعر 1195 دولار.

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