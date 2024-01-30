تكنولوجيا: AOC تطلق شاشات الألعاب 27G4X و24G4X بمعدل تحديث 180Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AOC عن الجيل الجديد من شاشات الألعاب التي تتضمن 27G4X و24G4X بمعدل تحديث 180Hz.

تنطلق شاشة الألعاب 24G4X بحجم 23.8 إنش، بينما تأتي شاشة 27G4X بحجم شاشة 27 إنش، على أن تدعم الشاشتين دقة عرض 1920 في 1080 بيكسل أو جودة Full HD، في لوحات IPS مع إنتاج ألوان بأعلى دقة وزوايا عرض واسعة، كما يصل معدل التحديث في الشاشات إلى 180Hz بإستجابة سريعة 1 مللي ثانية GTG.

كما تتميز شاشات 24G4X و27G4X بتصميم نحيف، وقاعدة صغيرة الحجم للشاشة لدعم المستخدم بمساحة أفضل في محيط الشاشة للوحة المفاتيح والفارة، كما تتميز الشاشة بتصميم بدون إطارات في ثلاث جهات من الشاشة.

ويدعم حامل الشاشة ضبط الإرتفاع، أو إمالة الشاشة أو تدوير الشاشة بشكل رأسي لتجربة عرض أفضل للمستخدم، كما يدعم الشاشة VESA، وتنطلق الشاشات بميزة دعم تقنية HDR10، وNVIDIA G-SYNC لخفض تمزق الإطارات أو تأخر الإستجابة.

أيضاً تدعم الشاشة عدد من التقنيات تشمل تقنية تعويض ضبابية الحركة، والتحكم في الظلال لتعزيز آداء الألعاب، ومن المقرر أن تتوفر شاشة 24G4X بسعر 150 جنيه إسترليني، وتتوفر شاشة 27G4X بسعر 170 جنيه إسترليني.

المصدر