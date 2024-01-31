شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية التحقق من جودة الهواء فى منطقتك باستخدام خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغير الطقس وحصاد والتلوث الناجم عن المركبات سيجعل جودة الهواء أسوأ، كما أن نوعية الهواء السيئة تزيد من خطورة صحة الأشخاص المصابين بأمراض القلب والجهاز التنفسي، وخاصة الأشخاص المصابين بالربو، خلال هذا الوقت، يُنصح الأشخاص بتقييد سفرهم في الهواء الطلق، والتحقق من مؤشر جودة الهواء قبل الذهاب إلى أي مكان لتجنب المشاكل الصحية، ولمساعدتك في ذلك، تمتلك جوجل ميزة تعقب جودة الهواء والتي ستخبرك بمؤشر جودة الهواء الحالي للأماكن، وفقاً لموقع indiatoday.

تحتوي خرائط جوجل على أداة مخصصة لمساعدة المستخدمين على التحقق من مؤشر جودة الهواء لمنطقة ما، وبمساعدة هذه الميزة، يمكنك تتبع جودة الهواء في أي مكان ترغب في زيارته أو في المنطقة التي تعيش فيها.

سيعطيك هذا فكرة عن المناطق المحيطة بك ويمكنك التخطيط لأنشطتك الخارجية وفقًا لذلك، إذا كانت جودة الهواء مرتفعة أو شديدة، فيمكنك فقط تخطي الخروج والبقاء في المنزل بدلاً من ذلك.

تساعدك أداة جودة الهواء من Google على التحقق من ظروف جودة الهواء على كل من أجهزة Android وiOS، وبالتالي، مساعدتك في اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن ما إذا كان الخروج في الهواء الطلق آمنًا أم لا.

كيفية التحقق من جودة الهواء على خرائط جوجل

1- افتح خرائط Google على جهازك الذي يعمل بنظام Android أو iOS.

2- ابحث الآن عن الموقع أو اضغط على زر الهدف لتحديد موقعك الحالي.

3- بمجرد تعيين الموقع، اضغط على زر الطبقات المتاح في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك.

4- ستجد خيارات لأنواع الخرائط وتفاصيل الخريطة. اضغط على "جودة الهواء" المتوفرة ضمن تفاصيل الخريطة.

5- ستعرض لك Google جودة الهواء المتوفرة من National AQI.