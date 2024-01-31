شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "كرة أرضية ثلاثية الأبعاد".. تعرف على شكل تطبيق الطقس على Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة CARROT Weather، أن تطبيقها سيكون متاحًا على Apple Vision Pro، حيث تمت إعادة تصميم تطبيق الطقس الشهير على iPhone لنظام VisionOS، مع عرض معلومات مثل درجة الحرارة الحالية، والتنبؤات بالساعة واليوم، وأوقات شروق الشمس وغروبها، ومراحل القمر، وجودة الهواء، وفقاً لموقع macrumors.

أضافت CARROT Weather على Vision Pro كرة أرضية تفاعلية ثلاثية الأبعاد تعرض درجات الحرارة وسرعات الرياح وكثافة هطول الأمطار حول العالم، وصف مطور التطبيق، بريان مولر، الكرة الأرضية بأنها "الميزة البارزة" للتطبيق، وقال إنه "من الرائع حقًا أن تكون قادرًا على النظر إلى الكرة الأرضية في غرفة المعيشة الخاصة بك".

يمكن للمستخدمين أيضًا التفاعل مع شخصية CARROT المفعمة بالذكاء الاصطناعي ولعب الألعاب المصغرة عبر "الزخرفة" الموجودة أسفل نافذة التطبيق.

سيتم إطلاق Apple Vision Pro يوم الجمعة، وقالت CARROT Weather إن تطبيق VisionOS الخاص بها سيكون متاحًا في متجر التطبيقات في حوالي الساعة 7 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في ذلك اليوم، ويلزم الاشتراك للوصول إلى جميع ميزات التطبيق، حيث تتراوح الأسعار في الولايات المتحدة من 4.99 دولارًا إلى 14.99 دولارًا شهريًا أو 19.99 دولارًا إلى 59.99 دولارًا سنويًا اعتمادًا على المستوى المحدد.

سيكون تطبيق CARROT Weather واحدًا من أكثر من 250 تطبيقًا يدعم نظام VisionOS الأصلي في اليوم الأول، ويتوافق Vision Pro أيضًا مع أكثر من مليون تطبيق لجهاز iPad و iPhone.