شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IBM تطالب مديريها بالعودة للعمل من المكتب 3 أيام أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد شركة IBM من مديريها تقليص العمل عن بعد للحفاظ على وظائفهم، حيث طلبت شركة التكنولوجيا العملاقة من جميع مديريها في الولايات المتحدة الحضور إلى مكتب على الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك وفقًا لمذكرة داخلية اطلعت عليها بلومبرج، وقالت المذكرة، المؤرخة في 16 يناير، إن الشركة ستستخدم بيانات الشارة "لتقييم التواجد الفردي"، بحسب موقع businessinsider الأمريكى.

وقال شخص مطلع على المطالبات الجديدة لبلومبرج إن الموظفين يجب أن يعيشوا على بعد 50 ميلاً من مكتب IBM، ووفقا للمذكرة، يجب على الموظفين إكمال ترتيبات النقل الخاصة بهم بحلول أغسطس، ويجب على الموظفين الذين لا يستطيعون الامتثال للمتطلبات أو الحصول على منصب بعيد أن "ينفصلوا عن شركة IBM"، وفقًا للمذكرة.

وأكد متحدث باسم شركة IBM محتوى المذكرة مع بلومبرج، مضيفًا أن الشركة "تركز على توفير بيئة عمل توازن بين المرونة والتفاعلات وجهًا لوجه"، وقال المتحدث لبلومبرج: "تماشيًا مع هذا النهج، نطلب من المديرين التنفيذيين ومديري الأفراد في الولايات المتحدة التواجد في مكاتبهم ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع".

ويمثل التغيير في السياسة تحولًا لشركة IBM، في شهر مايو، صرح أرفيند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة IBM، لبلومبرج أنه لن يجبر الموظفين على العودة إلى مكاتبهم، ومع ذلك، قال كريشنا حينها إن العاملين عن بعد سيكونون في الطرف الخاسر عندما يتعلق الأمر بالترقيات.



و"على المدى القصير، ربما يمكنك أن تكون منتجًا بنفس القدر، لكن حياتك المهنية تعاني، ربما يكون الانتقال من هناك إلى دور آخر أقل احتمالًا لأنه لا أحد يراقبهم في سياق آخر"، بحسب ما قاله كريشنا لبلومبرج في مايو، وتابع: "سيكون الأمر أصعب، ليس مستحيلا، لكنه ربما يكون أصعب بكثير".