شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Yelp تستخدم الذكاء الاصطناعى للتأكد من جودة الأطعمة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Yelp تحديثًا كبيرًا للتطبيق يتضمن أكثر من 20 ميزة جديدة، والعديد من هذه الأدوات مليئة بالذكاء الاصطناعي، أكبر الأخبار للمستخدمين العاديين هو إضافة ملخصات الأعمال المكتوبة تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي يقول موقع Yelp إنها ستساعد الأشخاص في العثور على المطعم أو الخدمة المثالية لتلبية احتياجاتهم.



وبحسب موقع The verge الأمريكى، فهناك أيضًا عناصر مرئية جديدة للخلاصة المنزلية وتجربة بحث مُجددة، والتي تقول الشركة إنها ستساعد المستخدمين أيضًا في العثور على المكان المثالي لتناول العشاء على سبيل المثال.

ويتضمن هذا الموجز المنزلي الذكاء الاصطناعي لتوفير محتوى أكثر صلة للمستخدمين وسيعرض أيضًا صورًا من المطاعم القريبة التي تتطابق مع استفسارات المستخدم السابقة، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التي نشرتها الشركات المحلية.

يمتد خداع الذكاء الاصطناعي إلى مستخدمي الأعمال، حيث يقدم التطبيق الآن لأصحاب الأعمال "ميزانيات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي" لتحسين الإنفاق الإعلاني، وهناك أيضًا رؤى بيانات جديدة متاحة لأصحاب الأعمال والتي تقدم معلومات "سوقية قيمة وتنافسية".

ويبدو الأمر مشابهًا لما تفعله شركات مثل Amazon و Newegg لتلخيص المراجعات، لكن إصدار Yelp أقل شمولاً بعض الشيء لأنه لا يختار أي إيجابيات وسلبيات يستشهد بها المستخدمون.

ويقول أخيل كودوفالي راميش، نائب الرئيس الأول للمنتجات الاستهلاكية في Yelp، لموقع The Verge ، إن ملخصات الذكاء الاصطناعي ستظهر بناءً على "عدد موثوق من المراجعات الحديثة" الموصى بها من قبل البرنامج الذي تستخدمه الشركة لتسليط الضوء على تعليقات المستخدمين، الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة فقط للشركات العاملة في مجالات المطاعم والطعام .