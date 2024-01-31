شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 11 و iPhone 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن سلسلة ‏iPhone 11 منذ بضع سنوات تقريبًا، حيث يعد هاتف iPhone 11 من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات فى وقتها والعديد من الألوان المميزة، حيث عملت أبل حينها على تغيرات كبيرة فى التصميم، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف هاتف iPhone 8 :

iPhone 11

الشاشة: 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 1792 × 828بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة OLED

المعالج: معالج A13 Bionic

الرام: 4 جيجابايت.

مساحة الذاكرة: 64 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iOS 14

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 3110 mAh.

هاتف iPhone 8

الشاشة: شاشة 4.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

دقة الشاشة: بدقة 1334 × 750 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A11 Fusion.

الذاكرة الداخلية:256GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 1821 mAh.

الكاميرا الخلفية: كاميرا 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.