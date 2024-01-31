شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اجتماعات Zoom ستصبح أكثر واقعية على Vision Pro.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خدمة التعاون عبر الفيديو Zoom عن نسخة مخصصة من تطبيقها لنظارة Vision Pro والذى من المقرر أن يصدر يوم الجمعة الموافق 2 فبراير، ويهدف تطبيق Zoom لـ Vision Pro إلى طمس الخطوط الفاصلة بين اللقاءات الشخصية وتقليل المسافات، لمساعدة الفرق على الشعور بمزيد من التواصل مع بعضها البعض، فقاً لموقع macrumors.

سيعمل تطبيق Zoom على "اللوحة اللانهائية" لـ Vision Pro، مع واجهة قابلة للتطوير يمكن عرضها في العالم الحقيقي أو مع خلفية افتراضية، ويتم إنشاء الشخصية باستخدام الكاميرات الموجودة في Vision Pro، وهي بمثابة بديل للمستخدم أثناء مكالمات الفيديو، وتبدو الشخصيات مثل المستخدم، وتكون قادرة على الإيماءة والتحدث والتفاعل بناءً على حركات الوجه واليد لمرتدي Vision Pro.

ومن خلال هذه الميزات، يمكن لمستخدمي Zoom أن يتوقعوا "الشعور وكأنهم في نفس الغرفة مع زملائهم وعملائهم" دون الحاجة إلى أي شيء سوى Vision Pro.

سيضيف تطبيق Zoom دعمًا لمشاركة الملفات ثلاثية الأبعاد، وسيتمكن المستخدمون في النهاية من تثبيت ما يصل إلى خمسة مشاركين في Zoom في أي مكان في مساحتهم الفعلية.

ستتم إزالة خلفيات المستخدمين المثبتين، مما يزيد من الشعور بوجود عدة أشخاص في نفس الغرفة، وسيكون Zoom متاحًا من متجر تطبيقات Vision Pro.