شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Embracer تلغى لعبة Deus Ex الجديدة وتسرح 97 موظفًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن Embracer Group ألغت لعبة Deus Ex الجديدة التي كانت قيد التطوير لمدة عامين وقامت بتسريح بعض الموظفين في Eidos Montreal.

حيث أعلنت شركة Eidos Montreal عن الاستغناء عن 97 من مطوري الألعاب وموظفي الدعم، حسبما أعلنت الشركة اليوم على X ، وكتبت :"لقد أثر السياق الاقتصادى العالمي وتحديات صناعتنا وإعادة الهيكلة الشاملة التي أعلنتها شركة Embracer أخيرًا على الاستوديو الخاص بنا"، ولم يذكر Eidos اللعبة الملغاة.

واستحوذت شركة Embracer على كل من Eidos Montreal وCrystal Dynamics من Square Enix في مايو 2022، واضعة الاستوديوهات خلف Tomb Raider وDeus Ex و Thief تحت مظلة واحدة ، وفي شهر نوفمبر من ذلك العام، غرّد Schreier بأن لعبة Deus Ex الجديدة أصبحت الآن "مبكرة جدًا" في التطوير، ويبدو أن اللعبة قد ألغيت الآن.

وقد مرت ثماني سنوات منذ انتهاء لعبة Deus Ex: Mankind Divided بنتيجة غير مرضية إلى حد كبير، ولا يبدو أننا سنحصل على حل في أي وقت قريب، وأخبرت مصادر شراير في عام 2017 أنه تم إلغاء تكملة سابقة لفيلم Mankind Divided أيضًا.

والأكثر من ذلك، قررت شركة Embracer محو لعبة Deus Ex Go على الهاتف المحمول من الوجود ، وانتزاعها من الأشخاص الذين دفعوا ثمنها بالفعل، على الرغم من أنني سمعت أنها قد تظل قابلة للعب إذا قمت بتنزيلها، ومع ذلك، يواجه الموظفون المسرحون البالغ عددهم 97 موظفًا مشكلة أكثر إثارة للقلق.

وقد قامت بتسريح أكثر من 900 موظف، أي 5 % من قوتها العاملة، في الربع الثاني من العام الماضي وحده، بما في ذلك تسريح العمال في Crystal Dynamics وBeamdog، ولكن لا يشمل تسريح العمال في الشهر الماضي في New World Interactive .