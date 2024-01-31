شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة جديدة لتنظيم الأحداث فى الدردشة الجماعية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أنه يجري حاليا اختبار ميزة جديدة على واتساب في المحادثات الجماعية المجتمعية والتي لديها القدرة على تبسيط التخطيط للحدث، حيث تقوم هذه الميزة تلقائيًا بتحديد أولويات أحداث المجتمع القادمة من خلال عرضها بشكل بارز على شاشة معلومات المجتمع، بحسب موقع phonearena.

وفي الوقت الحالي، يحتاج الأفراد أو مسؤولي المجموعات تثبيت الرسائل المهمة يدويًا، مثل التفاصيل حول الأحداث القادمة، ومع ذلك، في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب أندرويد، قد لا تكون هذه الخطوة اليدوية ضرورية على الإطلاق.

وتعمل هذه الميزة بمثابة تذكير مفيد ومحور مركزي للمعلومات لجميع المشاركين في المجتمع المذكور، فيما تعتمد هذه الميزة الجديدة على خاصية تم اكتشافها مسبقًا تتيح للمستخدمين جدولة الأحداث ضمن المحادثات الجماعية من خلال النقر على أيقونة الإرفاق.

لكن نظرًا لأنها متوفرة فقط في الإصدار التجريبي في الوقت الحالي، فإن مجموعة مختارة فقط من المستخدمين يقومون حاليًا باختبار هذه الميزة.