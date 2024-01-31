شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة جديد لمتجر "بلاى ستور" لتحديث التطبيقات فى الوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت Google أداة جديدة لمطالبة المستخدمين بتحديث تطبيقاتهم للحصول على تجربة أفضل، حيث تتيح لك أداة Play Console’s recovery مطالبة المستخدمين الذين يقومون بتشغيل إصدارات معينة من التطبيق بالتحديث عند إعادة تشغيل التطبيق.

ويمكنك تحسين استهدافك حسب البلد أو إصدار أندرويد إذا لزم الأمر، دون أي تكامل مسبق، وتشير جوجل إلى أن أكثر من 50% من المستخدمين يستجيبون بشكل إيجابي لهذه المطالبات، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل عام.

مطالبة المستخدمين بالتحديث إلى أحدث إصدار من التطبيق بعد مطالبة المستخدمين بالتحديث، يمكنك استخدام Play Console’s recovery لتعديل تكوين التحديث أو مراقبة تقدمه أو إلغاء إجراء الاسترداد.

وإذا كان المستخدمون يستخدمون إصدارًا قديمًا أو به مشكلات من التطبيق، فإن Play Console يساعدك على مطالبتهم بالتحديث، خاصة إذا كانت هناك مشكلة أمنية.

حدد إصدار حزمة التطبيق، واختر معايير الاستهداف (جميع المستخدمين، حسب البلد، أو حسب إصدار أندرويد)، وسيرى المستخدمون مطالبة بملء الشاشة عند فتح التطبيق، تشير إلى الحاجة إلى التحديث، ويمكن للمستخدمين إما التحديث أو الرفض، مع تكرار المطالبة بعد كل عملية إعادة تشغيل باردة في حالة الرفض، وإذا تم قبوله، فسيتم تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار متوافق.

ملاحظات مهمة قبل مطالبة المستخدمين بالتحديث في Play Console: 1. يجب أن يكون هناك إصدار جديد في جميع المسارات التي تحتوي على إصدار التطبيق الذي تريد المستخدمين التحديث منه.

2. يمكنك إلغاء إجراء الاسترداد في أي وقت، مما يؤثر فقط على المستخدمين الذين لم يقوموا بالتحديث.

3. يمكنك توسيع معايير الاستهداف الخاصة بك كلما دعت الحاجة.

التوفر لاستخدام هذه الميزة، قم بتسجيل الدخول إلى Google Play Console وانتقل إلى الإصدارات أو صفحة App Bundle Explorer، ثم اختر إصدارات التطبيق التي تريد إرسال مطالبات التحديث لها.

يمكنك أيضًا استخدام Play Developer API لهذا الغرض، وقريبًا ستتمكن من استهداف إصدارات متعددة من التطبيقات في وقت واحد. ضع في اعتبارك أن الإصدار الذي تستهدفه يجب أن يتم إنشاؤه كحزمة تطبيق.