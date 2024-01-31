شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية عرض محتوى Meta Quest 3 على التلفزيون.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهدف الأساسي من الواقع الافتراضي هو أن تكون محاطًا ببيئة، ولكن نظرًا لطبيعة تجربة المستخدم الفردي، قد يشعر الآخرون من حولك بالإهمال، لكن لحسن الحظ، يمكنك عرض محتوى Meta Quest 3 (أو Quest 2 أو Quest Pro) على أجهزة أخرى من خلال طريقة "cast"، بما فى ذلك أجهزة التلفزيون التى تدعم Chromecast، مما يجعلها تمكن أصدقائك أو عائلتك من مشاهدة الألعاب ومحتوى الفيديو والمزيد بجانبك.

كيفية عرض محتوى Meta Quest 3 على التلفزيون قبل البدء في عملية العرض، تأكد من تنزيل تطبيق Meta Quest على هاتفك وتسجيل الدخول إلى حساب Meta الخاص بك، وستحتاج أيضًا إلى التأكد من اتصال كل من Quest 3 والهاتف والتلفزيون بنفس شبكة Wi-Fi وإلا فلن تتمكن من الإرسال إلى تلك الأجهزة الإضافية، عندما تكون جاهزًا، تابع التعليمات التالية لبدء إرسال Quest 3 إلى التلفزيون.

الخطوة 1: قم بتشغيل Quest 3 وانتظر حتى يتم تحميل القائمة الرئيسية.

الخطوة 2: عندما تصل إلى القائمة الرئيسية، حدد الكاميرا من الشريط الموجود أسفل الشاشة.

الخطوة 3: حدد Cast من هذه القائمة التالية.

الخطوة 4: بعد ذلك، ستظهر لك قائمة بالأجهزة، اختر التلفزيون (أو Chromecast) الذي تريد الإرسال إليه وانتظر لحظة حتى يبدأ، وإذا لم تشاهد التلفزيون الخاص بك في القائمة، فهذا يعني إما أنه غير متوافق أو أنه غير متصل بنفس شبكة Wi-Fi.

بعد اتباع هذه الخطوات، يجب أن تلاحظ أن التلفزيون الذي اخترته سيعرض الآن ما تراه داخل سماعة الرأس حتى يتمكن الآخرون من مشاهدته بجانبك.

فقط انتبه إلى أنه قد يتم عرض المحتوى الشخصي أثناء هذه العملية، لذا ضع في اعتبارك أي معلومات خاصة قد لا ترغب في أن يراها أي شخص.

الخطوة 5: لإيقاف الإرسال، ما عليك سوى الرجوع إلى قائمة الكاميرا ، وتحديد الإرسال مرة أخرى، وأخيرًا إيقاف الإرسال .