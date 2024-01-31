شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تختبر ميزة جديدة لتحديد المنتجات داخل الفيديوهات تلقائيا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تصبح روابط TikTok Shop قريبًا أكثر شيوعًا عبر تطبيق الوسائط الاجتماعية، حيث ذكر تقرير حديث لبلومبرج أن الشركة تختبر ميزة جديدة تحدد المنتجات تلقائيًا في مقاطع فيديو المنصة قبل تقديم رابط "البحث عن عناصر مماثلة في متجر TikTok".

ورصد Business Insider سابقًا اختبارًا لنفس الميزة في نوفمبر الماضي، ووجد مقاطع فيديو يحتوي على لقطات لزر “البحث عن عناصر مماثلة في TikTok Shop” من سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي.

وأكدت TikTok سابقًا أنها كانت تختبر الميزة مع عدد صغير من المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ولم يتم إخبار أحد المستخدمين الذين تمت إضافة رابط منتج إلى الفيديو الخاص بهم أنه سيتم استخدامه للترويج لمتجر TikTok.

وتأتى أحدث التقارير حول الميزة التجريبية بعد أشهر قليلة من إطلاق متجر TikTok في الولايات المتحدة والذي يسمح، من بين أمور أخرى، لمنشئي المحتوى بإضافة روابط للمنتجات من مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وتشير بلومبرج حاليا إلى أن المؤثرين والعلامات التجارية بحاجة إلى موافقة TikTok لوضع علامة على المنتجات في مقاطع الفيديو، لكن الميزة الجديدة لديها القدرة على توسيع روابط المنتج لجميع مقاطع الفيديو، وهو ما يمثل توسعًا كبيرًا في ميزات التجارة الإلكترونية في TikTok حيث تستهدف المنصة 17.5 مليار دولار من المبيعات في الولايات المتحدة في عام 2024.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها الشركات تلجأ إلى التكنولوجيا في محاولة لتحديد المنتجات تلقائيًا وتقديم روابط لشرائها، على سبيل المثال، تتمتع منصة التواصل الاجتماعي المنافسة Pinterest بميزة توصيات التسوق التي تدعو المستخدمين إلى " عرض منتجات مماثلة " في منشورات معينة.

وتم أيضًا عرض التسوق كحالة استخدام رئيسية لـ Google Lens وميزة Circle to Search الأحدث للشركة - وكلاهما يساعد الأشخاص على تحديد الأشياء مثل إكسسوارات الموضة وتوفير روابط لشرائها.

وتشير بلومبرج إلى أن TikTok أمامها بعض العمل بشأن دقة أداتها الجديدة، مشيرة إلى أنها قدمت خاتمًا ذهبيًا وأظافرًا مزيفة عند استخدامها في مقطع فيديو لامرأة تقوم بتلميع الحجارة.