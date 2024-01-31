شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 نصائح من الرئيس التنفيذى لـ OpenAI للمهندسين الطموحين.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أحد أقوى الرجال في عالم التكنولوجيا الآن، وهو معروف بنجاح ChatGPT، أداة الذكاء الاصطناعي التي طورتها OpenAI، ويعتبر ألتمان من الشخصيات المؤثرة الرئيسية في صناعة التكنولوجيا، ويتطلع إليه العديد من الشباب للحصول على الإلهام، وفقاً لموقع indiatoday.

شارك ألتمان، وهو أيضًا أحد مؤسسي OpenAI، بعض النصائح القيمة، وهو يسلط الضوء على خمس قواعد يعتقد أنها يمكن أن توجه المهندسين الطموحين على طريق النجاح، مع كون القاعدة الرابعة حاسمة بشكل خاص.

5 نصائح من الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI

- يؤكد ألتمان على أهمية وجود إيمان قوي بالنفس، ويقول إن أنجح الأشخاص الذين يعرفهم يؤمنون بأنفسهم كثيرًا، ويتعلق الأمر بالثقة في حكمك، خاصة عندما تثبت لنفسك أنه يمكنك تحقيق نتائج جيدة باستمرار

- ألتمان يسلط الضوء على قيمة التفكير بشكل مستقل، ويشير إلى أن الإبداع والتوصل إلى أفكار جديدة هو مهارة تستحق التطوير، والتعلم من حالات الفشل وإدراك أنه يمكنك إيجاد الحلول حتى في المواقف الصعبة هو أمر أساسي.

- يتحدث ألتمان عن الحاجة إلى بيع أفكارك بفعالية، سواء كان الأمر يتعلق بإقناع العملاء أو الموظفين أو المستثمرين، فإن التواصل الجيد أمر حيوي، ويؤكد أيضًا أنه من الأسهل بيع شيء تؤمن به حقًا.

- يتحدث ألتمان عن سحر النمو المطرد، فهو يقترح بناء حياتك المهنية بطريقة تجعل كل خطوة تخطوها تضيف قيمة أكبر من سابقتها، إن التفكير طويل الأمد وفهم كيفية ارتباط الأشياء المختلفة في العالم يمكن أن يؤدي إلى نجاح كبير

- يشجع ألتمان على المثابرة وتحقيق الأشياء، إنه يعتقد أنه يمكنك تشكيل عالمك أكثر مما تعتقد، وإذا واصلت التقدم ولم تستسلم بسهولة، فإنك تزيد من فرص نجاحك.

وأضاف "لكي تصبح قائدًا جيدًا، يعد اتباع قاعدة "كوّن نفسك" أمرًا في غاية الأهمية، ويتضمن أشياء مهمة تجعل القادة ناجحين، ويخطط القادة الجيدون للمستقبل ويضعون أهدافًا واضحة لفريقهم، إنهم يتعلمون دائمًا أشياء جديدة ليظلوا أذكياء ويتكيفوا مع التغييرات".