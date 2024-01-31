شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح 118 إيموجي جديد مع نظام التشغيل iOS 17.4 .. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن تشكيلة مثيرة من الرموز التعبيرية "الإيموجي" تضم ليمونًا، وطائر الفينيق، وفطر بني، وسلسلة معدنية مكسورة، وأكثر من 100 شخص، في مواجهة جانبية، حيث ستضيف مجموعة الرموز التعبيرية الجديدة حوالى 118 رمزًا تعبيريًا جديدًا تمت التوصية بإصدارها والموافقة عليها مرة أخرى في سبتمبر.

والآن، ستكون الأيقونات اللطيفة متاحة بالكامل مع آخر تحديث لنظام iOS 17.4، والذي من المقرر أن يصل إلى هاتف قريب منك في فصل الربيع.

وقد تمت الموافقة على الإضافات الجديدة من قبل Unicode Consortium، الهيئة المسؤولة عن جميع الرموز التعبيرية المعتمدة، وقال كيث بروني، رئيس تحرير Emojipedia، وهو عضو في الاتحاد: "إن الرموز التعبيرية الجديدة في الإصدار التجريبي اليوم مستمدة من توصيات Unicode في سبتمبر 2023 - Emoji 15.1".

"استنادًا إلى سجل الإصدار التجريبي السابق لنظام التشغيل iOS، من المحتمل أن يأتي الإصدار العام النهائي لنظام iOS 17.4 للمستخدمين في مارس أو أبريل 2024."

وتتكون الدفعة الجديدة من ليمون، وطائر الفينيق، وفطر بني، وسلسلة معدنية مكسورة، بالإضافة إلى عدد قليل من الوجوه المبتسمة الجديدة التي تهز رؤوسها وأربعة رموز تعبيرية عائلية مختلفة، وتتكون الأسرة من والدين وطفل.

ستتم أيضًا إضافة ملفات تعريف جانبية لمجموعة متنوعة من الأشخاص الذين يمشون ويركضون، مع تحديد العرق والإعاقات، إلى الكتالوج المتنامي باستمرار.

حاليًا، الرموز التعبيرية الستة الموجودة للأشخاص هي شخص يمشي، وشخص يركض، وشخص راكع، وشخص يحمل عصا، وشخص على كرسي متحرك بمحرك، وشخص على كرسي متحرك يدوي.



