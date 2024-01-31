تكنولوجيا: إصدار New Year Edition من هاتف Redmi Note 13 Pro متوفر الآن على Giztop

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد هاتف Redmi Note 13 Pro New Year Edition مصدرًا قويًا للابتكار والأداء. يتميز هذا الهاتف الذكي المتطور بشاشة OLED مذهلة مقاس 6.67 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز ودقة 2712 × 1220 بكسل، مما يضمن تجربة غامرة بصريًا مع ألوان نابضة بالحياة وتفاصيل واضحة.

تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision و HDR10+، مما يوفر متعة بصرية سينمائية للمستخدمين. ويمكن الآن الحصول على إصدار Redmi Note 13 Pro New Year Edition على Giztop بسعر يبدأ من 299 دولارًا فقط.

من الداخل، يعمل هاتف Redmi Note 13 Pro بمعالج Snapdragon 7s Gen 2 ثماني النواة، مما يوفر معالجة رسومات قوية وقدرات حوسبة متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي. وهذا يضمن تعدد المهام بسلاسة، وفتح سريع للتطبيقات، وتجربة مستخدم سلسة بشكل عام.

كما تعمل واجهة MIUI 14، المستندة إلى أحدث نظام تشغيل Android 13، على تحسين أداء الجهاز، مما يوفر منصة جديدة وسريعة للمستخدمين للبقاء على اتصال وإنتاجية أثناء التنقل.

يضم الهاتف إعداد كاميرا خلفية ثلاثية رائعة بدقة 200 ميجابكسل، والتي تتميز بعدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع دعم OIS، وعدسة ذات زاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

في حين تضمن لك الكاميرا الامامية ذات دقة 16 ميجابكسل التقاط صور السيلفي بوضوح. ومع خيارات التخزين التي تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، سيكون لديك مساحة كبيرة لتخزين التطبيقات الخاصة بك.

يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير، مدعومة بتقنية Fast Flash Charge بقوة 67 واط، مما يضمن لك قضاء المزيد من الوقت في الاستمتاع بجهازك ووقتًا أقل في انتظار إعادة شحنه.

علاوةً على ذلك، يحافظ نظام التبريد الفعال، المستند إلى تصميم جرافين أصغر بمساحة 2000 ملم مربع، على برودة الجهاز أثناء الاستخدام المكثف.

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