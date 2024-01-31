تكنولوجيا: لعبة Death Stranding: Director’s Cut متاحة الآن على أنظمة iOS و iPadOS و macOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر Death Stranding: Director’s Cut لعبة فيديو من تصميم Hideo Kojima وتدور أحداثها حول ساعي مكلف بتوصيل الإمدادات في عالم مقفر بعد نهاية العالم.

لقد كانت اللعبة متاحة على جهاز PlayStation والحاسب الشخصي لبعض من الوقت، وبدءًا من اليوم، أصبحت متاحة أيضًا للأجهزة التي تحتوي على معالج Apple Silicon؛ مثل iPhone و iPad و Mac.

تم الإعلان عن نسخة Director’s Cut لأجهزة أبل في مؤتمر WWDC 2023 وتم عرضها تجريبيًا على هاتف iPhone 15 Pro أثناء إطلاق الهاتف في سبتمبر.

والآن، يمكن تشغيل اللعبة على هاتف iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max وiPad المزود بـ M1 أو الأحدث (مثل 2021 Pro duo، و 2022 Pro duo، و 2022 Air)، وأجهزة Mac التي تعمل بأي من شرائح Apple M.

تأتي لعبة Death Stranding Director’s Cut متاحة حاليًا على متجر التطبيقات بسعر ترويجي قدره 19.99 دولارًا بدلاً من 39.99 دولارًا.

تعتبر هذه صفقة قوية لأنها عملية شراء عالمية، مما يسمح لك بتنزيل اللعبة على iOS و iPadOS و macOS، كما أنها تدعم مزامنة التقدم عبر الأجهزة.

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