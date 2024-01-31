شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iPhone 16 لن يحصل على تغييرات كبيرة فى التصميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المحلل الشهير Ming-Chi Kuo أن طرازات iPhone 16 التي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام لن تحتوي علي أي "تغييرات كبيرة في التصميم"، وفقاً لموقع macrumors.

وقال Kuo أيضًا إنه من غير المرجح أن تقدم شركة Apple ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية "الأكثر شمولاً" حتى يتم إطلاق سلسلة iPhone 17 العام المقبل على أقرب تقدير.

كتب Kuo، في منشور على مدونة Medium اليوم: "من المتوقع ألا تطلق Apple نماذج iPhone جديدة مع تغييرات كبيرة في التصميم والنظام البيئي وتطبيقات GenAI الأكثر شمولاً حتى عام 2025 على أقرب تقدير".

يعتقد Kuo أن التصميمات القابلة للطي وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية هما من أكبر الاتجاهات للهواتف الذكية المتطورة في الوقت الحالي، ويعتقد أن شحنات iPhone قد تنخفض في عام 2024 نتيجة لعدم إطلاق Apple منتجات تركز على هذه المجالات بعد.

أحد التغييرات الملحوظة في الأجهزة التي يُشاع عنها في تشكيلة iPhone 16 هو إضافة ما يسمى بزر "التقاط" للإجراءات المتعلقة بالفيديو، ووفقا لتقرير حديث، فإن الزر سوف يستجيب للضغط واللمس، على سبيل المثال، ذكر التقرير أن المستخدمين سيكونون قادرين على تكبير وتصغير تطبيق الكاميرا عن طريق التمرير لليسار واليمين على الزر، والتركيز بضغطة خفيفة، وبدء تسجيل الفيديو بضغطة أكثر قوة.

ومن المتوقع أيضًا أن تتميز طرازات iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max المتطورة بشاشات أكبر مقاس 6.3 بوصة و6.9 بوصة، مقارنة بشاشات 6.1 بوصة و6.7 بوصة لجهاز iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro .Max