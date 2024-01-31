شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تؤكد اختراق بيانات تسجيل الدخول إلى حساب ChatGPT للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترفت OpenAI رسميًا بأن بيانات تسجيل الدخول لمستخدمي ChatGPT قد تم اختراقها، مما أدى إلى الوصول غير المصرح به وإساءة استخدام الحسابات، ويأتي هذا التأكيد ردًا على الادعاءات الأخيرة التي قدمها موقع ArsTechnica، حيث أشارت لقطات الشاشة إلى أن ChatGPT كان يسرب المحادثات الخاصة، بما في ذلك التفاصيل الحساسة مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور، وفقاً لموقع indiatoday.

أوضحت OpenAI أن فرق الاحتيال والأمن الخاصة بها كانت تحقق بنشاط في الأمر ووصفت تقرير ArsTechnica بأنه غير دقيق، والمستخدم المتأثر، الذي تم الإبلاغ عن تعرض حسابه للاختراق، لم يعتقد أنه تم الوصول إلى حسابه، وشددت OpenAI على أن التحقيق الجاري سيوفر المزيد من الأفكار حول مدى الاختراق والخطوات اللازمة لمعالجة المشكلة الأمنية.

ذكرت ArsTechnica في الأصل أن ChatGPT كان يعرض المحادثات الخاصة، مما أثار مخاوف بشأن كشف معلومات حساسة، واكتشف المستخدم المتأثر محادثات إضافية في سجل الدردشة الخاص به والتي لا تخصه بعد استخدام ChatGPT.

يضيف هذا الحادث إلى سلسلة من المخاوف الأمنية السابقة المتعلقة بـ ChatGPT، في مارس 2023، ورد أن خطأ أدى إلى تسرب عناوين الدردشة، وفي نوفمبر 2023، تمكن الباحثون من استخراج البيانات الخاصة المستخدمة في تدريب نموذج اللغة عن طريق التلاعب بالاستعلامات.

لذلك، يُنصح المستخدمون بتوخي الحذر عند استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، خاصة مع الروبوتات التي أنشأتها جهات خارجية، وتم أيضًا تسليط الضوء على غياب ميزات الأمان القياسية مثل المصادقة الثنائية (2FA) أو القدرة على مراجعة عمليات تسجيل الدخول الحديثة على موقع ChatGPT، مما أثار مخاوف بشأن الإجراءات الأمنية للمنصة.