تكنولوجيا: سامسونج تطرح تحديث Quick Share مع تكامل Google Nearby Share

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ظهورها لأول مرة على سلسلة Galaxy S24، تطرح سامسونج الآن تطبيق Quick Share الجديد الذي يضيف دعمًا لميزة المشاركة القريبة من جوجل.

يتم الآن طرح تحديث جديد لميزة Quick Share من سامسونج عبر متجر Galaxy Store والذي يوفر تحسينين رئيسيين.

أولاً، يوفر التحديث دعم لحد أعلى لحجم الملف عند مشاركة الملفات عبر رمز الاستجابة السريعة أو المشاركة مع جهات الاتصال. يبلغ الحد الأقصى للملف الآن 5 غيغابايت، بعد أن كان 3 غيغابايت في السابق.

لكن الخبر الاهم هو أن ميزة Quick Share من سامسونج أصبحت الآن مدمجة مع ميزة المشاركة القريبة من جوجل.

فقد أعلنت جوجل في معرض CES 2024 أنه سيتم دمج ميزة Nearby Share وQuick Share تحت العلامة التجارية “Quick Share”، وستقوم شركة سامسونج بذلك أولاً من خلال هذا التحديث.

تدعم ميزة المشاركة السريعة المحدثة على أجهزة سامسونج أهداف المشاركة القريبة وأهداف المشاركة السريعة القديمة. ويمكنك تسجيل الدخول باستخدام حساب سامسونج وحساب جوجل، مما يوفر قدرًا كبيرًا من المرونة.

كما ستحتاج أيضًا إلى تحديث وكيل Quick Share، والذي يتم طرحه الآن أيضًا عبر Galaxy Store.

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