شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يشارك فيديو لروبوت تيسلا أوبتيموس وهو يمشى مثل الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك إيلون ماسك مقطع فيديو على منصة X، ظهر فيه روبوت Tesla Optimus البشرى وهو يمشى مثل الإنسان، حيث يسير الروبوت بطريقة مذهلة تشبه الإنسان، وفقاً لموقع indiatoday.

هذا هو الفيديو الثانى للروبوت أوبتيموس الذى يشبه الإنسان والذى شاركه إيلون موسك هذا الشهر، وأظهر الفيديو السابق اكتساب الروبوت لمهارة جديدة وهى طى القمصان، فى الفيديو الذى شاركه ماسك، يظهر روبوت Optimus وهو يستعيد قميصًا أسود من سلة قريبة على طاولة ويشرع فى طيه بدقة.

تشير هذه السلسلة من مقاطع الفيديو التى شاركها إيلون ماسك إلى أن المهندسين الذين يعملون على تطوير وتحسين الروبوت الآلى Optimus الذى يشبه الإنسان يعملون بنشاط لجعله أكثر شبهًا بالإنسان، ويتميز التكرار المحدث للروبوت بسرعة مشى وإيماءات يد محسنة، وقدرات استشعار اللمس على أصابعه، ومجموعة من الترقيات الأخرى.

تم الكشف عن الروبوت فى حدث Tesla's AI Day فى عام 2021، ويشار إليه باسم Tesla Optimus أو Tesla Bot.

عندما استعرض ماسك لأول مرة الروبوت البشرى - الذى أطلقت عليه الشركة اسم Tesla Optimus أو Tesla Bot - فى حدث Tesla AI Day فى عام 2021، بدا الروبوت رائعًا فى كل شيء، لكنه كان يسير متوترًا، وكان مجرد غرض عام آلة يمكنها أداء المهام الأساسية مثل المشى والتحدث والرقص. وبعد مرور عام، فى عام 2022، كشفت تسلا عن نموذج أولى يتمتع بالقدرة على المشى وأداء المهام الأساسية مثل استرجاع الأشياء.