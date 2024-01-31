علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: التشيك تسجل عددا قياسيا من الهجمات السيبرانية خلال 2023

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الوكالة الوطنية للمعلومات السيبرانية والأمنية فى التشيك تسجيل عددا قياسيا من الهجمات السيبرانية العام الماضى.

 

وأوضحت المنظمة الحكومية - حسبما ذكر (راديو براغ) الدولى، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 262 هجوما فى عام 2023، مقارنة بـ146 فى العام السابق.

 

وأرجعت الوكالة هذه الزيادة إلى الموجات المتكررة من الهجمات التى تقودها مجموعات القرصنة الموالية لروسيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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