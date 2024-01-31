شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التشيك تسجل عددا قياسيا من الهجمات السيبرانية خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الوكالة الوطنية للمعلومات السيبرانية والأمنية فى التشيك تسجيل عددا قياسيا من الهجمات السيبرانية العام الماضى.

وأوضحت المنظمة الحكومية - حسبما ذكر (راديو براغ) الدولى، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 262 هجوما فى عام 2023، مقارنة بـ146 فى العام السابق.

وأرجعت الوكالة هذه الزيادة إلى الموجات المتكررة من الهجمات التى تقودها مجموعات القرصنة الموالية لروسيا.