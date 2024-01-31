شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زي النهارده.. صعد الشمبانزى "هام" بصاروخ ريدستون للفضاء لأول مرة 31 يناير 1961 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زى النهاردة منذ 63 عاما، انطلق شمبانزى يُدعى "هام" بصاروخ ميركوري-ريدستون، وأصبح أول إنسان يصعد إلى الفضاء فى 31 يناير 1961، وفقًا لموقع space.

وصل هام إلى ارتفاع 157 ميلًا خلال رحلة استغرقت 16 دقيقة ونصف وتم انتشاله دون أن يصاب بأذى، لكنه كان يعانى من الجفاف قليلًا.

خضع الشمبانزى البالغ من العمر عامين لتدريب صارم قبل الرحلة وتعلم القيام بمهام محددة التوقيت، واستجابة للأضواء والأصوات الكهربائية.

أظهرت قدرة "هام" على إنجاز المهام فى ظل الظروف القاسية لرحلات الفضاء لوكالة ناسا أن رواد الفضاء البشريين يمكنهم فعل الشيء نفسه.

ساعدا اثنين من الشمبانزى فى تمهيد الطريق لرحلات الفضاء البشرية من خلال الاختبارات فى عام 1960، فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى، هلكت القرود من أجل قضية الولايات المتحدة وماتت الكلاب فى اختبارات رحلات الفضاء السوفيتية.

تم الاحتفال بشمبانزى الفضاء، هام وإنوس، فى ذلك الوقت، هام يعد أول شمبانزى يصعد إلى الفضاء، وسبق أول أمريكى فى الفضاء.

استقبل قائد سفينة الإنقاذ هام بعد رحلته على صاروخ ميركورى ريدستون، فى 31 يناير 1961، واستقبل هام القائد بما تسميه ناسا ترحيب "المصافحة" الشهير، وكان "هام" يبدو هادئا.