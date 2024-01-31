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شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. "سدايا" تناقش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ورشتي عمل رفيعة المستوى بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، وذلك لتعزيز دور أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأدواته في تنظيم التقنية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وبحثت الورشة الأولى بعنوان "الذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة" والتي أقيمت بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي بسدايا، أهمية دور أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في تنظيم التقنية وتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، وتعزيز الاهتمام بالجانب الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعاون بين الدول عبر نشر قيم وأدوت أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بين الدول العربية، وشارك في الورشة 73 مختصا و50 جهة ومنظمة عربية من 18 دولة مشاركة.
كما قدّم ممثل منظمة اليونسكو عرض عن أداة جاهزية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المطورة من قبل المنظمة وأعرب عن رغبة المنظمة في دعم الدول المهتمة في التقديم والمشاركة في تطبيق الأداة.
وشارك في الورشة 31 مختصاً و12 جهة من دول المجلس الست.
ويأتي تنظيم الورشة من قبل (سدايا) في سياق دورها في تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي وللنهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية، ورفع مستوى الوعي بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، علاوة على كونها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.
وبحثت الورشة الأولى بعنوان "الذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة" والتي أقيمت بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي بسدايا، أهمية دور أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في تنظيم التقنية وتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، وتعزيز الاهتمام بالجانب الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعاون بين الدول عبر نشر قيم وأدوت أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بين الدول العربية، وشارك في الورشة 73 مختصا و50 جهة ومنظمة عربية من 18 دولة مشاركة.
أخلاقيات الذكاء الاصطناعيفيما استعرضت الورشة الثانية بعنوان "أدوات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مشاركة دول مجلس التعاون عن تجاربها في الذكاء الاصطناعي ودور أخلاقيات الذكاء الاصطناعي فيها.
كما قدّم ممثل منظمة اليونسكو عرض عن أداة جاهزية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المطورة من قبل المنظمة وأعرب عن رغبة المنظمة في دعم الدول المهتمة في التقديم والمشاركة في تطبيق الأداة.
وشارك في الورشة 31 مختصاً و12 جهة من دول المجلس الست.
ويأتي تنظيم الورشة من قبل (سدايا) في سياق دورها في تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي وللنهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية، ورفع مستوى الوعي بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، علاوة على كونها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.