تكنولوجيا: تفاصيل كاملة لمواصفات سوارة Galaxy Fit3 الذكية القادمة من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التفاصيل التي كُشِف عنها اليوم على موقع سامسونج تفاصيل مواصفات سوارة Galaxy Fit3 الذكية القادمة من سامسونج.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق جيل جديد من السوارات الذكية، ولقد كشف موقع العملاق الكوري في الإمارات عن تصميم Galaxy Fit3 مع تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

ولقد أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على التحسينات المقدمة من سامسونج في هذا الإصدار مقارنة بإصدار الشركة السابق Galaxy Fit2، حيث يأتي الإصدار الجديد بسعة أكبر للبطارية، وأيضاً واجهة بكفاءة أعلى.

ومن المقرر أن تأتي Galaxy Fit3 بشاشة AMOLED بحجم 1.6 إنش، ودقة عرض 256 في 402 بيكسل، كما تأتي السوارة الذكية بتصميم من البلاستيك وإطار من الألومنيوم في جوانب السوارة الذكية.

كما تدعم السوارة أكثر من 100 وجه، مع ميزة إضافية تتيح للمستخدم إنشاء وجه للسوارة من الصور التي يتم تخزينها في معرض الصور، أيضاً تأتي واجهة السوارة الذكية بتجربة سلسة وواضحة.

أيضاً تدعم السوارة الذكية تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 100 نمط رياضي، والتي تتضمن مراقبة المستخدم أثناء النوم، وقياس مستوى إرهاق، وتتبع معدل ضربات القلب.

كما تأتي سوارة Galaxy Fit3 بمستشعر لإدراك سقوط المستخدم ومن ثم الإتصال بالطواريء، أيضاً تدعم السوارة عرض إشعارات تطبيقات التواصل، والتحكم في الوسائط، إلا أن السوارة لن تدعم إجراء الإتصالات الهاتفية.

وتدعم سامسونج هذا الإصدار بنظام GPS، وتؤكد سامسونج على أن السوارة لن تدعم تقنية NFC أو تطبيقات الطرف الثالث.

أيضاً يمكن للبطارية في Galaxy Fit3 الإستمرار بعمر شحن يصل إلى 13 يوم، كما تدعم الشحن السريع لتصل إلى نسبة 65% خلال 30 دقيقة من الشحن، كما ترتكز السوارة على الشحن عبر دبابيس مغناطيسية.

ومن المقرر أن تتوفر سوارة Galaxy Fit3 بألوان الأسود، والأبيض والوردي، وتتميز السوارة بوزن 18.5 جرام، كما تدعم معايير IP68.

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