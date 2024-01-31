تكنولوجيا: شاومي تخطط لإطلاق هاتف MIX Flip الصدفي القابل للطي في فعاليات MWC 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنافس شاومي في سوق الهواتف القابلة للطي قريباً بإصدارها الأول من الهواتف المميزة بتصميم صدفي والذي ينطلق بعلامة MIX Flip التجارية، ولقد كشف تقرير جديد عن خطط شاومي لإطلاق هذا الإصدار في فعاليات معرض MWC للعام 2024.

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من “Kartikey Singh” اليوم عن تفاصيل جديدة حول إصدار شاومي القادم من الهواتف القابلة للطي بتصميم صدفي.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف شاومي الصدفي المرتقب سينافس في الأسواق خلال الفترة القادمة مع إصدارات سامسونج من سلسلة Galaxy Z Flip، إلى جانب إصدارات موتورولا وOppo وأيضاً Vivo.

ولقد كانت شركة موتورولا المنافس الأكبر لشركة سامسونج في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حيث قدمت إصدارها الأخير بسعر 790 دولار، بينما كانت إصدارات Oppo Find N3 Flip وVivo X Flip محدودة.

أيضاً أوضحت التفاصيل التي جاءت من “Singh” أن شاومي ستكشف النقاب عن هاتف Xiaomi 14 Ultra الشهر المقبل، ولقد رصد هذا الإصدار بالفعل في منصة Geekbench بنموذج رقم “24030PN60G”، حيث يعبر حرف G عن إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية.

من جانب أخر رصد MIX Flip في السوق الصيني بنموذج رقم “2311BPN23C” بينما يسجل النموذج الخاص بالأسواق العالمية برقم “2311BPN23G” والذي ظهر في منصة IMEI، أيضاً من المتوقع أن يظهر بشكل رسمي في معرض MWC الذي ينطلق في الفترة ما بين 26 و29 من فبراير.

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