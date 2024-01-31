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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء يعرض 3 مناظر مختلفة من داخل محطة الفضاء الدولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وابتكر السويدي ماركوس واندت العدسة ذات الزاوية الواسعة لمشاركة منظور نادرًا ما يُرى على متن المحطة الفضائية يُظهر الكتلة المعقدة من الكابلات والتجارب والمعدات المختلفة التي تملأ مختبر كولومبوس.
ومن الواضح أن ويندت يستمتع بمنزله المؤقت، وقد شارك لقطة ذات تعريض طويل لنفسه وهو يستفيد استفادة كاملة من ظروف الجاذبية الصغرى وكتب في المنشور: "الوقت يطير".
وأعرب ويندت أيضًا عن دهشته من المناظر الفريدة التي كان يستمتع بها أثناء وجوده في مدار على ارتفاع 250 ميلًا فوق الأرض،وفقا لتقرير ديجيتال تريند .
وكتب: "إنه لأمر مذهل أن ننظر إلى الأرض ، وقد سمعت عن تأثير النظرة العامة من قبل، و يجب أن أعترف بأنني أشعر بالذهول قليلاً عندما أرى الكثير في وقت واحد، وأدرك مدى السرعة التي نسافر بها حول العالم، وكيف يبدو كل شيء صغيرًا من هنا.
وأضاف ويندت: "العالم جميل بشكل لا يصدق وهو شيء نحتاج إلى الاهتمام به والعناية به".
لقطة أخرى ذات زاوية واسعة تمثل الأسبوع الأول لـ Wendt في الفضاء وتشاركنا بعض الأعمال العلمية التي كان يعمل عليها أثناء وجوده في المدار.
خلال فترة وجودهم على متن محطة الفضاء الدولية، يعمل طاقم Ax-3 على أكثر من 30 تجربة علمية ويشاركون في أكثر من 50 حدثًا للتوعية مع مختلف المنظمات على الأرض، ويقوم أحد أفراد الطاقم بالتقاط بعض الصور الرائعة أيضًا.
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