شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أوروبا تتفوق على الولايات المتحدة فى الاستثمار الكمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفظ شركات رأس المال الاستثماري التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة بكمية كبيرة من النقود أثناء تنقلها في بيئة ناشئة متقلبة ومشهد استثماري، وعلى الرغم من اعتبارها تقنية مهمة بما يكفي لتبرير قيود التصدير، إلا أن الحوسبة الكمومية لا تحتل مرتبة عالية في قائمة رهانات الاستثمار الآمنة، وقد عانت أيضًا من انخفاض نشاط التمويل، ومع ذلك تبدو الأمور أكثر إشراقًا بالنسبة للنظام البيئي الكمي الأوروبي.

وفقًا لتقرير صدر عن شركة الأجهزة الكمومية الفنلندية IQM، إلى جانب VCs OpenOcean وLakestar يحلل التقرير استثمار رأس المال الاستثماري، والتمويل الحكومي، فضلا عن استراتيجيات الكم الوطنية، على الصعيد العالمي، حيث انخفض الاستثمار في الشركات الناشئة الكمومية من 2.2 مليار دولار في عام 2022، إلى 1.2 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا هائلاً بنسبة 80% في الولايات المتحدة، ومع ذلك في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ارتفع معدل النمو بنسبة 3%.

يتطلب الكم مستثمرًا صبورًا وبصرف النظر عن الحالات القليلة التي تمكنت فيها شركات الكمبيوتر الكمومي من إنشاء مكانة تجارية لأنفسها فيما يعرف باسم عصر NISQ (الكمية الصاخبة متوسطة الحجم)، يحتاج المستثمرون إلى تعديل توقعاتهم بشأن الجداول الزمنية للعائدات.

صرحت إيكاترينا الماسك، الشريك العام في OpenOcean، في تقرير "لتحقيق إمكانات الحوسبة الكمومية بشكل كامل، يتمتع المستثمرون بفرصة العمر لتوجيه الشركات الناشئة الكمومية في المجالات الإستراتيجية للنظام البيئي والمساهمة في النمو العالمي الاستراتيجي الكمي."

وفي الوقت نفسه، أضافت أيضًا أن الاستفادة من هذا "النموذج الجديد للحوسبة" سيتطلب من الممولين تكرار "نجاح المستثمرين بعيدي النظر في شركات مثل Intel وArm وNvidia".

استثمرت OpenOcean لأول مرة في IQM في الجولة التأسيسية للشركة بقيمة 13 مليون دولار في عام 2019، وشاركت أيضًا في الجولات اللاحقة.

لقد طورت معظم الدول الأوروبية استراتيجيات كمية وطنية حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يريد أن يصبح "وادي الكم" في العالم.

بعض مراكز الحوسبة الكمومية في أوروبا تشمل House of Quantum في دلفت، هولندا؛ "كوانتوم بازل" في سويسرا؛ مركز الأبحاث التقنية التابع لشركة VTT في فنلندا؛ ومركز بوزنان البولندي للحوسبة الفائقة والشبكات (PSNC)، علاوة على ذلك، من المقرر افتتاح المركز الوطني للحوسبة الكمومية (NQCC) في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام في أكسفورد.

وفي حديثه إلى يوراكتيف، قال الماسك إن هناك علاقة قوية بين عدد الشركات الناشئة في تلك المناطق والمختبرات الوطنية، مدعومة بنهج استراتيجي في جميع أنحاء أوروبا.

وقال الماسك : "في الأساس، بدأت أوروبا بشكل أبطأ في الاستثمار، ولكن في الواقع الاستثمارات تنمو بشكل مطرد، بينما في الولايات المتحدة بدأت بشكل حاد للغاية ثم انخفضت مع انخفاض عام في تمويل رأس المال الاستثماري".

ويتوقع التقرير أن المجالات الرئيسية للحوسبة الكمومية في عام 2024 ستكون أكثر محلية بدلاً من الوصول إلى السحابة بسبب المخاوف الأمنية، والتكاليف المرتفعة قصيرة المدى لوقت التشغيل على أجهزة الكمبيوتر الكمومية مقابل أنظمة الحوسبة عالية الأداء التقليدية، و"الاستعداد" الكمي للفرق، في المؤسسات، والحفاظ على الاهتمام من خلال الاتصالات الاستراتيجية، والحلول الهجينة لأنظمة الحوسبة التقليدية والكمية.

ومن النتائج الرئيسية الأخرى التي توصل إليها التقرير أن الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات يعتقدون أنه على الرغم من أن التعلم الآلي الكمي يجب أن يظل ذا أهمية، إلا أن الذكاء الاصطناعي كان "يلتهم" الاهتمام والاستثمار والاهتمام بعيدًا عن الحوسبة الكمومية.

وفقا للتقرير تظل التقنيات الكمومية قطاعًا متخصصًا، حيث تجتذب 1% فقط من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري. لكن بالنسبة للمتحركين الأوائل، فإن العائدات لا يمكن أن تكون أقل من فلكية. ومن المتوقع أن ينمو سوق الحوسبة الكمومية العالمي من 9.3 مليار دولار في عام 2022، إلى 203.1 مليار دولار بحلول عام 2032.