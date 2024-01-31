شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تخطط للقيام بمهمة رائد فضاء أخرى مدتها عام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس ناسا هذه الفترة كيفية جلب المزيد من رواد الفضاء التابعين للوكالة إلى الفضاء لفترات زمنية مماثلة، في أعقاب مهمات مخططة ناجحة على مدار عام تقريبًا على متن محطة الفضاء الدولية مع رواد الفضاء مارك فاندي هاي (355 يومًا)، وسكوت كيلي (340 يومًا) وكريستينا كوخ (328 يومًا).

أصبح فرانك روبيو من ناسا أول أمريكي يقضي أكثر من 365 يومًا متتاليًا في الفضاء مؤخرًا، بعد أن أحدثت مركبته الفضائية الروسية سويوز تسربًا وأجبرته (وزملائه الروس) على تمديد إقامته على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) بمقدار ستة أشهر إضافية، وفقاً لموقع space.

يتمثل التحدي في تجهيز مجموعة جديدة من المركبات الفضائية لدعم المهام التي تستمر لمدة عام، أي مركبات الطاقم التجاري الأمريكي من SpaceX وBoeing، حسبما قال مسؤولو ناسا في مؤتمر صحفي.

تقوم SpaceX بنقل رواد الفضاء بانتظام منذ عام 2020 على متنCrew Dragon ، بينما قد ترسل Starliner من Boeing أول مهمة مأهولة لها في أبريل بعد تأخيرات فنية مختلفة، وهذا الوضع يجعل هذه المركبات خيارات جديدة نسبيًا لمحطة الفضاء الدولية البالغة من العمر 25 عامًا، وقالت القيادة العليا لناسا إنها ترغب في رؤية المزيد من الخدمة قبل السماح بمهام أطول.

لم يقض سوى عدد قليل من البشر أكثر من عام في الفضاء، وكانت أطول الأمثلة (تصل إلى 437 يومًا متواصلًا في حالة رائد الفضاء الروسي فاليري بولياكوف) في محطة الفضاء السوفيتية الروسية المتقاعدة الآن، وتعمل ناسا على تجميع سنوات في المدار لتجهيز رواد الفضاء (وفرق الدعم الخاصة بهم) للقيام بمهام فضائية طويلة الأمد إلى أماكن أبعد، بما في ذلك بعثات برنامج أرتميس إلى القمر في وقت لاحق في عشرينيات القرن الحالي، ثم بعثات المريخ البشرية في نهاية المطاف.

وقال جو مونتالبانو، مدير برنامج محطة الفضاء الدولية في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، إن برنامج الأبحاث البشرية التابع لناسا يبحث عن المزيد من الموضوعات لمدة عام واحد، وكان يتحدث يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي هناك ركز بشكل أساسي على Crew-8، وهي مهمة رواد فضاء SpaceX القادمة لناسا والتي قد تطير في أواخر فبراير.

تمت الموافقة حاليًا على تحليق محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030، مما يوفر فرصة لمدة ست سنوات إضافية للقيام بمهام أطول من الستة أشهر المعتادة لكل منها، ولكن من المحتمل أن يتم تمديد هذا الجدول الزمني، وقال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري في JSC، في المؤتمر الصحفي حول التمديد الحالي لعام 2030 الذي وافق عليه معظم الشركاء: "لا يوجد شيء سحري يحدث في عام 2030".

يعمل معظم شركاء محطة الفضاء الدولية جنبًا إلى جنب مع وكالة ناسا في برنامج أرتميس لمهمات القمر البشرية، مما يؤدي إلى تكاليف إضافية على البلدان الأخرى المرتبطة بمحطة الفضاء، ومن جانبها، تعمل روسيا مع الصين على بذل جهد مستقل للقمر، وهي مسألة حساسة أخرى؛ حيث أوقفت السياسة الأمريكية معظم التعاون الصيني الثنائي بعد عام 2011، بما في ذلك في مجال استكشاف الفضاء، وفقًا لموقع ناسا الإلكتروني.