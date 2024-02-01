شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يسمح قريبا لمستخدمى آيفون بإعداد مفتاح مرور التطبيق.. وإليك كيفية عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت مفاتيح المرور أحد خيارات الأمان البارزة عبر مواقع الويب والتطبيقات، حيث يشجع العديد من عمالقة التكنولوجيا، مثل جوجل وميتا، مستخدميهم على تمكين مفاتيح المرور لحماية حساباتهم عبر الإنترنت وحمايتها، حتى أن ميتا قدمت مفاتيح مرور لمستخدمي أندرويد واتساب العام الماضي.

وفقا للتقرير فإن واتساب يعمل على توسيع نطاق توفر هذه الميزة وسيسمح قريبًا لمستخدمي آيفون بإعداد مفتاح مرور للتطبيق.

وفقًا لـ WABetaInfo، يعمل واتساب على ميزة مفتاح المرور لتطبيق iOS للتحقق من الحساب، وستكون متاحة في التحديث المستقبلي، حيث شارك التقرير الإصدار التجريبي من واتساب لنظام التشغيل iOS 24.2.10.73، والمتوفر على تطبيق TestFlight لاختبار الميزات، يظهر أن واتساب بصدد تطوير قسم جديد حيث سيتمكن المستخدمون من تكوين مفتاح المرور الخاص بهم في المستقبل.

سيؤدي تكوين مفتاح المرور هذا إلى تحسين عملية تسجيل الدخول، مما يلغي الحاجة إلى رمز مكون من 6 أرقام للوصول إلى الحساب، بعد تكوين مفتاح المرور، سيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول إلى حساباتهم باستخدام طرق المصادقة الحالية، مثل Face ID أو Touch ID أو رمز مرور الجهاز.

ومفتاح المرور عبارة عن ميزة تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم دون إدخال رمز مكون من 6 أرقام في كل مرة. ويستخدم تقنية آمنة طورها FIDO Alliance بالتعاون مع Apple وGoogle وMicrosoft، فهو يمكّن المستخدمين من التحقق من أنفسهم باستخدام طرق التعرف على الهوية أو الوجه، بدلاً من كلمات المرور، وهذا يجعل عملية تسجيل الدخول أكثر سهولة وبديهية، حيث لا يحتاج المستخدمون إلى تذكر كلمات المرور أو كتابتها.

ويمكن للمستخدمين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون استخدام ميزة مفاتيح المرور في واتساب أم لا، لأنها اختيارية، حيث يمكنهم تمكينه أو تعطيله في أي وقت من إعدادات التطبيق.

ويمكن للمستخدمين أيضًا استخدام الرمز التقليدي المكون من 6 أرقام إذا كانوا يريدون تسجيل الدخول إلى واتساب على جهاز مختلف حيث لم يتم إعداد مفتاح المرور، وهذا يمنح المستخدمين المرونة في اختيار خيار الأمان المفضل لديهم وتعديله وفقًا لحالتهم.

على الرغم من أن الميزة لا تزال في مرحلة تجريبية لنظام التشغيل iOS، يمكن لمستخدمي Android تعيين مفاتيح المرور في WhatsApp باتباع الخطوات التالية:

تحديث الواتس آب إلى آخر إصدار.

افتح تطبيق واتساب على هاتف أندرويد الخاص بك.

اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

انتقل إلى الإعدادات > مفاتيح المرور.

اضغط على إنشاء مفاتيح المرور.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر واتساب أيضًا التحقق من البريد الإلكتروني كطريقة أخرى لتسجيل الدخول إلى جانب التحقق عبر الرسائل القصيرة منذ نوفمبر 2024.

ويعمل التطبيق على تطوير ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين باستخدام أسماء المستخدمين ومشاركتها بدلاً من أرقام الهواتف. علاوة على ذلك، هناك نسخة iPad من واتساب قيد العمل.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة لمفاتيح المرور، تدعم أجهزة Apple مفاتيح المرور لـ Safari وiCloud Keychain منذ iOS 16، وسيتم توسيع هذه الوظيفة الآن لتشمل تطبيقات أخرى في iOS 17. يمكن للمستخدمين التحقق من مفاتيح المرور الخاصة بهم باستخدام Face ID أو Touch ID على أجهزة آبل.