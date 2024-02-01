شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيرادات ألعاب مايكروسوفت تتفوق على Windows بفضل Activision Blizzard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت مايكروسوفت الربع الثاني من نتائجها المالية المالية لعام 2024 ، وحققت شركة تصنيع البرمجيات إيرادات بقيمة 62 مليار دولار وصافي دخل قدره 21.9 مليار دولار خلال الربع الثانى.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 18% وارتفع صافى الدخل بنسبة 33 % ، هذا هو الربع الأول الذي تعلن فيه مايكروسوفت عن أرباحها كشركة تبلغ قيمتها 3 تريليون دولار وأيضًا المرة الأولى التي تعلن فيها الشركة عن إيرادات إضافية من استحواذها على Activision Blizzard ، جعلت هذه الإيرادات الإضافية من الألعاب ثالث أكبر أعمال Microsoft في هذا الربع بعد Windows.

ولا تزال إيرادات Office والسحابة هي الأعلى، حيث تساهم بحوالي 60 % من إجمالي إيرادات Microsoft ، في حين أن إيرادات Windows OEM تنتعش مرة أخرى، فقد استمرت إيرادات الأجهزة من مبيعات Surface في الانخفاض خلال هذا الربع.

وحذرت مايكروسوفت من أن إيرادات الأجهزة ستنخفض مقارنة بهذا الربع، وانخفضت بنسبة 9% ، وقالت Microsoft CFO Amy Hood في مكالمة هاتفية أن هذا كان أفضل من توقعات الشركة، وذلك بفضل "التنفيذ الأقوى في القطاع التجاري ، ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات الأجهزة مرة أخرى في الربع الثالث من عام 2024، بأرقام مزدوجة منخفضة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا، في الربع الماضي إن "أحجام وحدات سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية كانت عند مستويات ما قبل الوباء تقريبًا"، لذلك من المحتمل أن Surface ببساطة لم يتعافى أيضًا.

وهذا على الرغم من إطلاق Microsoft لجهاز Surface Laptop Studio 2 الجديد ، و Surface Laptop Go 3 ، وحتى Surface Go 4 في أواخر العام الماضي.

وتشمل إيرادات أجهزة Microsoft أيضًا HoloLens وملحقات الكمبيوتر الشخصي، وقد انخفضت الإيرادات منذ أكثر من 12 شهرًا حتى الآن.

لكن أداء Windows أفضل. ارتفعت إيرادات OEM، وهو السعر الذي تدفعه شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر لشركة Microsoft لوضع Windows على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، بنسبة 11 % خلال هذا الربع، و عانت إيرادات Windows OEM طوال العام المالي 2023 بأكمله لشركة Microsoft، ولكن هذا يمثل الآن ربعين متتاليين من النمو مقارنة بخمسة أرباع متتالية من الانخفاض في إيرادات الأجهزة.

ويتوقع هود أن تكون إيرادات Windows OEM "ثابتة نسبيًا" في الربع القادم.

وعند الحديث عن الأجهزة، تتجه كل الأنظار إلى قسم Microsoft Gaming لمعرفة آخر أرباح الشركة، وتقوم Microsoft الآن بالإبلاغ عن إيرادات Activision Blizzard كجزء من وحدة الألعاب الخاصة بها، مما يعزز الإيرادات الإجمالية في محتوى Xbox.

وارتفعت إيرادات محتوى وخدمات Xbox، والتي تتضمن Xbox Game Pass، بنسبة هائلة بلغت 61 % ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إيرادات Activision Blizzard، لذلك من الصعب أن نفهم على الفور كيف كان أداء Xbox بدون هذه الإضافة العملاقة.

وتقول مايكروسوفت إن التأثير الصافي من عملية الاستحواذ على Activision Blizzard يزيد قليلاً عن 2 مليار دولار من الإيرادات، لكن تكلفة التكامل وتكاليف المعاملات وتكاليف الإيرادات الأخرى يبلغ إجماليها 930 مليون دولار. ومع نفقات التشغيل الأخرى (1.59 مليار دولار) فإنها تؤدي إلى خسارة تشغيلية قدرها 440 مليون دولار.

أثناء اكتمال عملية الاستحواذ على Activision Blizzard، قامت Microsoft بتسريح 1900 عامل في قسم الألعاب في وقت سابق من هذا الشهر، مما أثر بشكل أساسي على موظفي Activision Blizzard. قامت Microsoft أيضًا بإصلاح إدارة Xbox الخاصة بها في الأشهر الأخيرة وحتى أنها عينت رئيسًا جديدًا لـ Blizzard في وقت سابق من هذا الأسبوع.