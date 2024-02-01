شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الحصول على تنبيهات عند موجات الطقس السيئ لمستخدمى أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل العديد من المميزات المهمة في تطبيق الطقس، حيث يستطيع تطبيق الطقس ‌إرسال إشعار إذا تم إصدار تنبيه بالطقس القاسي بالقرب منك، حتى تتمكن من الحصول على تنبيه بشأن العواصف الممطرة الكبرى والفيضانات والأعاصير وموجات الحرارة والأعاصير، وفقاً لموقع macrumors.

يمكنك تشغيل تنبيهات الطقس القاسي لموقعك الحالي وأي موقع أضفته إلى تطبيق الطقس، وتتوفر بيانات الطقس القاسي في معظم دول العالم.

قبل أن تتمكن من تمكين تنبيهات الطقس القاسي، ستحتاج إلى منح إذن تطبيق الطقس للوصول إلى موقعك.

كيفية الحصول على إشعارات الطقس القاسي

1- افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

2- قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط فوق الطقس.

3- اضغط على الموقع، ضمن "السماح بالوصول إلى الموقع"، اضغط فوق دائمًا.

بعد ذلك تمكين إشعارات الطقس

يمكنك الآن تمكين إشعارات الطقس القاسي مثل ذلك، قم بتشغيل تطبيق الطقس على جهاز iPhone‌ الخاص بك.

1- في شاشة التنبؤ لموقع ما، اضغط فوق الزر المكون من ثلاثة أسطر في الزاوية اليمنى السفلية من الواجهة.

2- اضغط على زر علامة القطع (ثلاث نقاط محاطة بدائرة) في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على الإشعارات في القائمة المنسدلة.

3- ضمن "الموقع الحالي"، قم بتشغيل المفتاح الموجود بجوار الطقس القاسي.اضغط على "السماح" في رسالة التأكيد، ثم اضغط على تم.